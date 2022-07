Amalia de Holanda ha cumplido su sueño. Inmersa en una carrera de fondo y preparación hacia la Corona holandesa, la primogénita de los Reyes Guillermo y Máxima ha soplado 18 velas. Una mayoría de edad que ha supuesto un antes y un después en su vida, cobrando ahora un gran protagonismo al frente de la monarquía de su tierra natal y convirtiéndose así en uno de los rostros más destacados de esta. Pero ni eso ha impedido que la joven aparte la vista de una ilusión con la que contaba desde que tenía 10 años.

Esta no es otra que la organización de una fiesta por todo lo alto con la llegada de sus 18 años. Fue el pasado 7 de diciembre cuando la Princesa celebró una nueva vuelta al sol. Una jornada de lo más especial en la que reunió a un pequeño grupo de amigos, concretamente 21, en el jardín de Huis ten Bosch, su residencia familiar, para que todos ellos brindaran por su salud y por conservar su bonita amistad. Pero ahora, con la llegada del verano y la tendencia a la baja de los casos de coronavirus, Amalia ha querido dar la bienvenida al mes de julio, y por ende al verano, con un festejo considerado como “asunto privado” para no generar más revuelo a su alrededor.

Por su parte, Máxima y Guillermo de Holanda se hicieron eco hace tan solo unos días del gran deseo de su hija mayor a la hora de organizar una fiesta por todo lo alto con motivo de su mayoría de edad, admitiendo que “siempre había querido celebrarlo en verano”. Por el momento, se desconocen más detalles acerca de esta celebración, no habiéndose publicado aún fotografía oficial alguna por parte de la Casa Real. No obstante, una de las grandes invitadas a la velada podría ser la Princesa Isabel de Bélgica, una gran amiga de Amalia de casi la misma edad que ella, al igual que también lo es Ingrid Alexandra de Noruega. Como no podía ser de otra manera, es bastante probable que también se hayan unido al festejo sus hermanas, Alexia y Ariane, con quienes guarda una muy buena relación familiar por la que permanecen unidas en todos y cada uno de los eventos públicos a los que hacen frente.

Un posado revelador

Con motivo del posado veraniego de la Familia Real holandesa del pasado 24 de junio, la futura heredera al trono dio un paso al frente para hablar, sin reparo alguno, sobre algunos de los entresijos más secretos de su vida personal, entre los que está el ámbito amoroso: “Muy afortunada, con toda la gente que me quiere a mi alrededor, pero me imagino que no es la respuesta que esperaba”, admitía cuando los periodistas le preguntaban sobre su suerte en lo sentimental. Aún así, está completamente centrada en su carrera estudiantil mientras tampoco deja de lado sus primeros movimientos al frente de la Corona, preparándose ya para la apertura anual del Parlamento en septiembre.