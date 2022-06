Así será el gran estreno de Amalia de Holanda entre la realeza europea

Gran fiesta en Noruega. La princesa Ingrid celebra su mayoría de edad con una cena de gala en la que por fin la veremos con tiara. Pero no solo a ella. A la espera de que haya más información oficial, se sabe que, al menos, Máxima de Holanda y su hija mayor, Amalia, estarán presentes en la fiesta.

Desde el departamento de comunicación de la Casa de Orange han confirmado la presencia de Amalia de Holanda en esta fiesta en un comunicado: Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina Máxima y la Princesa de Orange asistirán a una cena de gala el viernes 17 de junio en honor al decimoctavo cumpleaños de Su Alteza Real la Princesa Ingrid Alexandra de Noruega en el Palacio Real de Oslo”, reza el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

A diferencia de otras royals, tanto Amalia como Ingrid ya han alcanzado la mayoría de edad, al igual que Elisabeth de los Belgas, cuya presencia en la celebración todavía no se ha confirmado, aunque si sus estudios se lo permiten, estará presente. No hay que olvidar que Elisabeth, Amalia, Ingrid, Leonor y otras jóvenes princesas representan el futuro de la monarquía en sus respectivos países

Una fiesta en la que se verá por primera vez en público con tiara y traje largo a la hija de Haakon y Mette Marit y sus invitadas. En el caso de Amalia, con motivo de su dieciocho cumpleaños, se publicó un libro con fotografías inéditas, en una de las cuales se la veía con una de las tiaras de su madre. No obstante, no se tiene constancia por ahora de qué joya llevará la Princesa. En cuanto al look, es posible que recurra, como en otras ocasiones, a las firmas fetiche de la Reina, como Jan Taminiau o Eduard Vermeulen -Natan-.

De quién sí se sabe qué joyas llevará es Ingrid de Noruega. La nieta de los Reyes Harald y Sonia de Noruega recibió por su cumpleaños el pasado mes de enero una especial pieza, la tiara Boucheron Pearl Circle, que perteneció a la princesa Ingeborg. Una joya que data de principios del siglo XX y que está compuesta por diamantes y platino.

Según han anunciado desde el departamento de prensa de la Casa Real de Noruega, el jueves 16 de junio, el Gobierno va a organizar una celebración en Oslo. No obstante, será el 17 cuando tenga lugar la cena de gala en Palacio. Será en esta cita en la que por fin se verá a las nuevas generaciones de royals con tiara.

Una nueva etapa

La hija mayor de los Reyes Máxima y Guillermo está en la recta final de su año sabático. Según confirmaba la Casa Real, la Princesa ya ha decidido que va a estudiar en el Universidad de Ámsterdam el próximo curso. Amalia va a cursar un grado interdisciplinario de Políticas, Psicología, Derecho y Económicas. Un programa de estudios que tiene una duración de tres años y un coste anual cercano a los cinco mil euros.

Se espera que Amalia comience una nueva etapa en Ámsterdam, donde va a residir en compañía de otros estudiantes, en un apartamento. No obstante, la universidad se encuentra a unos sesenta kilómetros del Palacio de Huis ten Bosch.

Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Desde la Casa Real han insistido en que se trata de una etapa privada para la Princesa, en la que se ha pedido, ante todo, que se respete su intimidad. Por el momento, no ha trascendido si Amalia va a mantener agenda institucional, aunque se espera que no sea intensa hasta que finalice sus estudios.