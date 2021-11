Es una tradición en Holanda que, sin duda, sería muy bien recibida en España. A punto de cumplir la mayoría de edad, Amalia, la primogénita de Máxima y Guillermo, ha concedido una serie de entrevistas que han dado lugar al libro sobre ella que se ha publicado esta misma semana. En 1985 ocurrió lo propio con su padre, y el 1955 con su abuela, la princesa Beatriz.

El libro, cargado de imágenes del álbum personal de la Princesa, ha desvelado muchísimas cosas hasta ahora desconocidas sobre la vida de Amalia, quien este lunes protagonizó un encuentro digital con la autora del que se pudo disfrutar a través de Instagram. Este digital se ha puesto en contacto con Rick Evers, un reputado especialista en la Casa Real de Orange, que ha compartido con LOOK sus impresiones sobre el libro.

Para él, resulta muy destacable el hecho de que “es un libro que ella piensa que no había necesidad de publicar”. En sus páginas, la hija de Máxima Zorreguieta se pregunta qué ha logrado ella para que se escriba sobre su vida con apenas 17 años. Algo muy coherente teniendo en cuenta que según se recoge, su infancia fue bastante normal dadas las circunstancias. “Cuando era niña, Amalia jugaba con Barbies vestidas de princesa y veía películas de princesas, especialmente Sissi, una de sus preferidas, pero también con las joyas de Máxima.”

Evers destaca el hecho de que la Princesa sea “consciente de que necesita contar con el apoyo del gobierno”. Amalia expone sus miedos ante lo que pasaría si no lo obtuviera, “pero, ¿y si el parlamento no aprueba ‘el hombre que me apoya, a quien amo, con quien quiero pasar mi vida’? – ‘No puedo elegir a expensas de mí misma. Entonces no puedo dar lo mejor para nuestro país”. Aunque no se le conoce ninguna relación, sí sabe cómo quiere que sea su boda: «Una relación no tiene por qué ser un secreto, pero debe ser privada». Ella cree que los alemanes son más galantes y educados. Quiere, mucho más tarde, hijos. En cuanto a los planes de la boda: ya tiene ideas avanzadas sobre el vestido de novia”.

La muerte de su tía en 2018 tras años de trastornos alimenticios y después de haber pasado por un ingreso psiquiátrico es algo que Amalia tiene muy presente, también en relación a la salud mental, de la que ha hablado sin pudor. «No creo que sea un tabú. Y no hay problema en decirlo en público. A veces todo se vuelve demasiado para mí, el colegio, los amigos, y tengo que hablarlo con alguien. Pido una cita (en el psicólogo) y me desahogo. Creo que es bastante normal hablar con un profesional de vez en cuando, especialmente después de lo que le pasó a mi tía. Todo el mundo habla de comida sana y deportes, Y eso también es muy importante. ¿Pero por qué no también de salud mental?».