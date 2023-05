Amalia de Holanda poco a poco va asumiendo las responsabilidades propias del papel que le tocará ejercer en el futuro. La Princesa es consciente de que, llegado el momento, tendrá que suceder a su padre, el rey Guillermo y que, al igual que otras royals de su generación como la Princesa Leonor o Elisabeth de los Belgas, en principio, no tiene otra alternativa. Algo que no le ocurre a sus hermanas, las princesas Alexia y Ariane. A pesar de que son miembros de la Familia Real, con el paso del tiempo, el papel de las hijas menores de los Reyes se irá diluyendo, porque en el fondo, no tienen ninguna obligación institucional más allá de las que ellas quieran asumir.

Sobre esto se ha pronunciado recientemente el monarca que, con motivo del aniversario de su proclamación, ha participado en un podcast en el que da detalles poco conocidos de su vida. Una serie con diez capítulos en la que habla de su mujer, de sus hijas, de su papel institucional y de sus aciertos y errores a lo largo de esta etapa.

Si en uno de los episodios anteriores el monarca habló de su mujer, Máxima de Holanda, y de qué es lo que más le gusta de ella, en esta ocasión ha puesto el foco en sus hijas, sobre todo, en la mediana de ellas, la princesa Alexia, que acaba de graduarse en el mismo centro en el que ha estudiado la Princesa Leonor. Según ha contado, Alexia está muy contenta de no tener que hacerse cargo del trono, pero apoyará siempre a su hermana mayor, con la que tiene una relación muy estrecha.

El Rey ha comparado la relación entre sus dos hijas mayores con la que él mismo tuvo con su hermano menor, el príncipe Friso, fallecido trágicamente en un accidente de esquí. Según ha contado, solían bromear mucho entre amigos y Friso les decía: «Puedes pegar a mi hermano, pero no te pases porque no quiero ser rey», ha contado.

El jefe del Estado ha comentado que, a pesar de que en el entorno familiar son todos conscientes de que la posición de la princesa Amalia respecto a las otras dos hermanas es diferente por el papel que deberá ocupar en el futuro, esto no tiene ninguna repercusión en ‘casa’. Una situación que, por ejemplo, dista de otras monarquías, como la británica, donde el que ha nacido segundo siente cierta presión, como ha ocurrido con el príncipe Enrique.

Entre las cosas que el Rey ha contado, Guillermo de Holanda ha contado que sus hijas están al tanto de todo lo que se publica sobre ellas, en medios de comunicación y redes sociales, aunque sus padres mantienen conversaciones con las tres para que aprendan a lidiar con las críticas: «No son ciegas ni sordas, lo ven todo en las redes sociales, lo leen todo, lo oyen todo. No las aislamos de nada. Y hablan de ello. Les afecta», ha explicado. No obstante, el soberano ha dicho que intenta animar a sus hijas a que no se tomen los comentarios como algo personal.