Desde que cumpliera la mayoría de edad, el hijo mayor del príncipe Alberto de Mónaco ha ido ganando protagonismo. A pesar de no tener un papel oficial y de no estar en la línea sucesoria al Principado, Alexandre Grimaldi se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entorno del príncipe Alberto. El joven, fruto de la relación del actual jefe del Estado y la ex azafata togolesa Nicole Coste, ha concedido varias entrevistas en los últimos tiempos y, además, mantiene una estrecha relación con varios de sus primos, en especial, con la rama de la princesa Estefanía que, además, es su madrina.

A pesar de que tampoco es muy activo en las redes sociales, Alexandre Grimaldi sí que se deja ver en algunas citas importantes relacionadas con el mundo de la moda, que se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Es más, ha sido imagen de la firma Alter Designs, capitaneada por su prima, Pauline Ducruet.

Muy cercano a su padre, el príncipe Alberto de Mónaco, hasta ahora, no se tenía constancia de que el joven pudiera tener algún tipo de relación sentimental. Sin embargo, en los últimos días se está especulando con la posibilidad de que Grimaldi pueda haber encontrado el amor en brazos de una royal.

Tal como han apuntado medios británicos, Alexandre Grimaldi, ha sido visto en compañía de Savannah Hennessy, nieta de la princesa Bárbara de Orleans. A pesar de que, por ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado de manera directa sobre un posible romance, lo cierto es que algunas fuentes apuntan a que la relación entre ambos es muy estrecha, de hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones. Es más, a Alexandre se le fotografió en un almuerzo en compañía de la madre de Savannah, la artista estadounidense Melonie Foster, y otra amiga, en las carreras de Goodwood, en Chichester.

Según apunta la revista Tatler, el hijo mayor del príncipe Alberto de Mónaco disfrutó de esta importante cita, a la que suelen asistir algunos de los rostros más conocidos de la alta sociedad y de la aristocracia. No obstante, no ha sido la primera vez que Savannah y Alexandre Grimaldi disfrutan de su tiempo juntos, sino que ya estuvieron en la Semana de la moda de Milán, ya que ambos tienen en común su pasión por la moda. Es más, la propia Savannah compartió en sus redes sociales algunas instantáneas en compañía de Alexandre durante esta cita con la moda.

Cada vez más expuesto

A pesar de que ha mantenido un perfil discreto la mayor parte de su vida, en los últimos años, el protagonismo de Alexandre Grimaldi ha ido in crescendo. El hijo mayor del príncipe Alberto de Mónaco es muy consciente de que no tiene ningún papel oficial, pero mantiene una relación muy estrecha con su padre y, además, él mismo ha declarado que no se considera ilegítimo. Es más, no descarta poder trabajar en colaboración con el príncipe en el futuro, si la ocasión surge.