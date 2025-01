Alberto y Charlène de Mónaco dan el último adiós a Didier Guillaume

Una de las ausencias más notorias durante el funeral de Didier Guillaume ha sido la de Carolina de Mónaco. La hermana del Príncipe Alberto II no ha estado presente en la Catedral de San Nicolás para rendir homenaje al ex ministro de Estado. Aunque no se han proporcionado detalles sobre los motivos de su ausencia, resulta inevitable señalar que la royal celebra hoy su 68º cumpleaños, lo que podría haber influido en su decisión de no asistir a la ceremonia.

Se desconoce si Carolina de Mónaco celebrará su 68 cumpleaños, ya que no se tiene constancia de una reunión familiar por esta ocasión desde 2017, cuando festejó su 60 aniversario. En aquel entonces, el príncipe Alberto compartió con la revista ¡HOLA! algunos detalles sobre la celebración, señalando: «En los últimos años no ha querido organizar nada especial, así que no imagino cómo se debe sentir al cumplir los 60».