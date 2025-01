Alberto de Mónaco, devastado por una inesperada pérdida

En medio de las celebraciones de una de las citas más importantes del año para el Principado (el Festival Internacional de Circo de Montecarlo), Alberto de Mónaco ha recibido una triste noticia. La familia Grimaldi y, en especial, el jefe del Estado, está de luto por la muerte inesperada de Didier Guillaume, una de las figuras más cercanas al príncipe Alberto.

Guillaume, jefe del Gobierno del Principado de Mónaco y ex ministro de Agricultura de Francia (2018-2020), ha muerto a los 65 años a consecuencia de una enfermedad fulminante, de la que no se han dado detalles ni ha trascendido más información por ahora. La noticia ha generado una gran conmoción, no solamente porque ha sido algo totalmente inesperado sino porque, además, el príncipe Alberto le había nombrado ministro de Estado en septiembre de 2024, hace apenas cuatro meses.

Alberto de Mónaco en un acto oficial. (Foto: Gtres).

A raíz de esta triste noticia, desde el hermano de la princesa de Hannover ha hecho unas declaraciones a un medio local en las que ha expresado su consternación por la muerte de Guillaume: «He perdido a un amigo, a alguien a quien apreciaba mucho y con el que podía contar», ha dicho el príncipe, que ha decretado una jornada de luto oficial de cara al 23 de enero. En esa fecha se llevará a cabo un funeral en la catedral. Asimismo, desde el Palacio Grimaldi han emitido un comunicado en el que ensalzaban la figura de Guillaume: “Los monegascos han perdido a un servidor ejemplar, cuyas acciones y lealtad permanecerán grabadas en nuestra memoria”, rezaba el texto.

A pesar de que Didier Guillaume no estuvo mucho tiempo al servicio del príncipe Alberto, sí que tuvo una trayectoria intensa en el ámbito de la política. De hecho, dedicó la mayor parte de su vida al servicio público, con cargos destacados en la administración francesa.

Entró a formar parte del equipo del príncipe Alberto en septiembre de 2024 y a su ceremonia de toma de posesión asistieron tanto la princesa Charlene como los hijos del príncipe, Jacques y Gabriella. Se espera que la familia Grimaldi no falte al funeral por Guillaume el día 23 de enero a las 11:00 de la mañana.

Luto en el Principado

Además de la jornada de luto oficial decretada por el príncipe Alberto, en Mónaco se han sucedido los gestos en memoria de Didier Guillaume. Por ejemplo, la princesa Estefanía no dudó en guardar un minuto de silencio en recuerdo del político durante las celebraciones del Festival Internacional de Montecarlo. Además, las banderas en los edificios oficiales ondean a media asta en señal de luto y se ha habilitado una capilla ardiente en la que todos aquellos que lo deseen puedan despedirse de Guillaume y firmar en el libro de condolencias.

Las palabras de Alberto de Mónaco

Más allá del papel oficial de Guillaume, lo cierto es que para el príncipe Alberto de Mónaco el político era una persona muy cercana. En unas palabras a un medio local, el hermano de la princesa Carolina ha explicado que Guillaume tenía un lado muy humano y ha dicho que era una persona muy cercana: «A lo largo de los años, habíamos forjado lazos de confianza y estima mutua». También ha destacado su capacidad resolutiva y su compromiso con la institución, para la que ha sido una figura fundamental.