Es una etapa muy complicada para la familia real de Noruega y, en especial, para la princesa Mette-Marit. Hace unos días, la Fiscalía confirmó la lista de cargos por los que se va a juzgar el próximo año a su hijo mayor, entre los que se encuentran cuatro presuntas violaciones. Unos cargos de gravedad por los que Marius Borg tendrá que responder ante los tribunales. El joven podría acabar en prisión y será tratado como un ciudadano más.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit de Noruega juntos. (Foto: Gtres)

La situación de Borg ha afectado a la imagen de la monarquía por sus vínculos directos con la familia real, pero, de manera más concreta a su madre, cuyo estado de salud es delicado. Mette-Marit padece desde hace algunos años una fibrosis pulmonar que afecta a su actividad institucional. De hecho, ha tenido que estar de baja en varias ocasiones en los últimos meses, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse activa.

Precisamente por eso, no podrá acompañar al príncipe Haakon en uno de los viajes más esperados de la temporada. Así lo ha confirmado la casa real, que ha asegurado que la princesa no estará en el viaje oficial del heredero a Estados Unidos. Un viaje previsto para dentro de unas semanas que va a incluir visitas a Nueva York, Minnesota y la zona de Iowa con motivo de la celebración del bicentenario de la emigración noruega a América.

La princesa Mette-Marit de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En principio se esperaba que Mette-Marit acompañara a su esposo, pero fuentes oficiales han emitido un comunicado en el que han explicado que el estado de salud de la princesa no le permite hacer este viaje debido a sus síntomas diarios y a la necesidad de descanso.

Un momento crítico

La cancelación de la presencia de Mette-Marit de Noruega se produce en medio de una grave crisis institucional a consecuencia del caso judicial de Marius Borg. A pesar de que la casa real ha preferido mantenerse al margen de esta cuestión y ha mostrado su respeto por las actuaciones policiales y ahora por los tribunales, esta situación ha pasado factura a la reputación de la familia real.

La princesa Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sobre todo, porque el asunto del hijo de Mette-Marit no ha sido la única polémica que ha afectado a la institución. Hay que recordar los recientes escándalos protagonizados por la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán o las críticas al propio rey Harald a raíz de un viaje privado a Malasia que acabó en un traslado de emergencia a Oslo por una infección. Un viaje que no habría tenido mayores consecuencias de no haber sido porque la salud del monarca ha sido bastante delicada en los últimos tiempos y a pesar de eso eligió marcharse a miles de kilómetros.

La enfermedad de la princesa

A pesar de que Mette-Marit intenta que su dolencia no afecte a su actividad, la fibrosis pulmonar que padece desde hacer varios años condiciona su presencia en actos oficiales. Es más, en los últimos meses ha estado de baja en varias ocasiones y tal como explica el comunicado, su rutina diaria está experimentando algunos cambios y ajustes importantes debido a un agravamiento de los síntomas.