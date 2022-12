Todos los detalles del cierre de agenda de los Reyes antes de Navidad

Quedan apenas unos días para que llegue la Navidad y al igual que en el resto de familias, también en la Familia Real se toman un pequeño descanso. A apenas una semana de Nochebuena, la Casa de S.M. el Rey ha hecho públicas la lista de actividades previstas para los Reyes en los próximos días, lo que supondrá probablemente, el cierre de sus compromisos oficiales este año 2022. No se espera que después de Nochebuena don Felipe y doña Letizia participen en ningún compromiso oficial, aunque sí cabe esperar alguna salida privada puntual en compañía de sus hijas, para disfrutar de la oferta de ocio y cultural de la ciudad de Madrid en estas fechas tan especiales.

Lo que sí se sabe -aunque no ha sido todavía confirmado por el Palacio de la Zarzuela-, es que, de cara a final de año, el monarca tendrá que viajar a Brasil, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo, Lula da Silva. Un acto que está previsto para el 1 de enero y que, de alguna manera, truncará los planes del monarca y su familia para estrenar el año. No hay que olvidar que, tradicionalmente, la agenda de la Casa Real se inicia con la Pascua Militar, el 6 de enero -un día después del cumpleaños del Rey Juan Carlos-.

Después de una intensa semana marcada por el regreso de la Princesa Leonor y el viaje de doña Letizia a Los Ángeles, la próxima será un poco más relajada para los Reyes. El lunes, el Rey Felipe se trasladará hasta el Paraninfo de la Universidad Complutense, donde va a participar en la entrega de despachos a la LX promoción de la Carrera Fiscal. Es el único compromiso previsto para el monarca esta semana, en la que don Felipe pronunciará un nuevo mensaje de Navidad.

Por su parte, la Reina Letizia tiene dos actos oficiales esta semana. La consorte participará el martes en el acto con motivo del 15º aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA. El día 21, miércoles, doña Letizia cerrará su agenda este año con una visita al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús para conocer el Proyecto “Yo cuento.

Con estos compromisos los Reyes pondrán punto final a sus actos en este año 2022. Aunque en el caso del Rey está previsto que asista a la Toma de posesión de Lula da Silva a comienzos de año, no veremos a doña Letizia en un acto oficial hasta la Pascua Militar, el 6 de enero. Lo que no se sabe es si a lo largo de estas semanas aprovecharán para disfrutar de algún plan privado, sobre todo ahora que la Princesa Leonor se encuentra en España. Hay que tener en cuenta además que, aunque la heredera ha retomado su agenda oficial, a quien no se ha visto en público desde el pasado mes de octubre es a su hermana menor, la Infanta Sofía.