El Aga Khan V, un inesperado ‘runner’ en una mítica cita deportiva

El príncipe Rahim Aga Khan V ha celebrado su 54 cumpleaños de una manera un diferente. El líder de los ismaelitas ha sido uno de los participantes en una de las citas deportivas más importantes del año: la maratón de Chicago. Fue el pasado 12 de octubre y su alteza completó el recorrido de poco más de 42 kilómetros en algo menos de cinco horas.

Según fuentes oficiales, el príncipe Rahim Aga Khan V expresó su alegría al compartir la carrera con otros ismaelitas que también participaron en la carrera y dio las gracias por el apoyo que recibió durante el recorrido. La participación del hijo del anterior Aga Khan responde a su afición por el deporte, pero también en su intención por recalcar la importancia de hacer ejercicio tanto para la salud como para otros aspectos de la vida. De hecho, ha insistido en que es fundamental mantenerse activo y realizar algún tipo de actividad física.

«Dedica un poco de tiempo para moverte todos los días y practicar deportes cuando puedas. Sea cual sea tu edad, y por muy ocupado que estés, todo el mundo puede hacer un esfuerzo para moverse más», dijo hace algún tiempo en un acto oficial. El príncipe añadió que practicar ejercicio es bueno para la salud física, pero también para la mental.

La maratón está considerada una de las pruebas deportivas más exigentes porque requiere de una gran resistencia física, fortaleza mental y buen ritmo para completar en tiempo el recorrido. Para esto es necesario un entrenamiento completo y riguroso, así como una planificación nutricional adecuada y tiempos de descanso y recuperación. No se necesitan equipos especiales, más allá de ropa cómoda y transpirable y unas buenas zapatillas.

En el caso de la maratón de Chicago, se trata de uno de los eventos más importantes de la agenda deportiva año tras año. Suelen participar más de 50.000 personas, entre atletas de élite y corredores recreativos. La prueba se realiza en el mes de octubre desde 1977 y su popularidad ha ido aumentando edición tras edición. Los corredores cuentan con un equipo de voluntarios que se ubican en diversas zonas del recorrido y que les dan apoyo cuando lo necesita.

No es la primera vez que el príncipe Rahim participa en una carrera de este tipo. De hecho, en el año 2024 también corrió la maratón de Berlín y se sabe que aprovecha siempre que puede para hacer ejercicio. Le gusta mucho practicar surf, pero también suele correr como parte de su entrenamiento habitual.

El príncipe sucedió a su padre y se convirtió en el Aga Khan V en febrero de este año, tras la muerte del príncipe Karim. El anterior Aga Khan fue líder de los ismaelitas durante más de seis décadas en las que se convirtió en una de las figuras más importantes del panorama internacional. Entre sus amistades se encontraba el Rey Juan Carlos, que no faltó a su despedida en Lisboa.