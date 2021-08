Los príncipes Pablo y Marie Chantal han disfrutado de unos días de relax en Grecia. Unas vacaciones familiares a las que no han faltado sus hijos. Sin embargo, la familia crece cada vez más. Junto a la princesa Olympia ha estado su novio, el aristócrata Peregrine Pearson pero además, se ha dejado ver también por la Hélade el joven Achileas muy bien acompañado.

El tercer hijo de la pareja, a sus 21 años, por fin ha dejado al descubierto su romance con la hija de los fundadores de la plataforma Net-a-Porter, Isabella Massenet. Isabella se ha unido al resto de la familia y ha disfrutado junto a ellos de las vacaciones, no solo en Grecia, sino también en Ibiza, donde se trasladaron a finales del mes de julio para celebrar a lo grande el cumpleaños de la princesa Olympia.

A pesar de que Achileas no es especialmente activo en las redes sociales, no ha dudado esta vez en compartir algún detalle de sus días de verano con Isabella, lo que ha confirmado su relación que, por otro lado, no era un secreto para su círculo más íntimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Achileas of Greece (@achi_of_greece)



Las vidas de ambos jóvenes han discurrido por caminos bastante paralelos. Tanto Achileas como Isabella son hijos de madres norteamericanas y han pasado los primeros años de su vida en la capital británica, aunque finalmente se han trasladado a Estados Unidos. Achileas siente una gran pasión por el mundo audiovisual, especialmente por el cine, una vocación que descubrió cuando apenas era un adolescente. Desde el año 2017 intenta labrarse una carrera como actor y ha aparecido en algunas series.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Achileas of Greece (@achi_of_greece)

Por su parte Isabella Massenet estudia Literatura inglesa y Cine en la Universidad de California, pero a la vez colabora en la empresa Pretty Bird un Think Tank. Además, ejerce como modelo en la agencia IMG Models, que la ha llevado a la portada de la revista Wonderland. Está claro que ambos comparten su afición por el sector audiovisual. De hecho, se sabe que Isabella se ha inscrito también en un curso de tres años en la New York University Gallatin School of Individualized Study. Precisamente Achileas estudia en estos momentos interpretación en la Universidad de Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Al igual que Marie Chantal de Grecia, la madre de Isabella Massanet también ha estado muy vinculada al mundo de la moda y tiene un espíritu emprendedor. En el año 2000 se imaginó un nuevo modelo de revista online que fue el germen de Net-a-Porter. La web proponía estilismos, pero ahora se ha convertido en todo un referente de compras en el sector de la moda de lujo. En aquel momento su marido fue el principal inversor del proyecto y aportó un millón de euros. Apenas diez años después, el negocio multiplicó su valor y la madre de Isabella lo vendió por más de ciento treinta millones.