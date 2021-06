Pablo de Grecia y Marie Chantal derriten la red con su imagen más romántica

Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller son una de las parejas más consolidadas del universo royal. Los Príncipes celebrarán el próximo 1 de julio 26 años de matrimonio y siguen tan unidos como el primer día. Prueba de ello es la entrañable imagen que acaban de publicar en el perfil de Instagram de la diseñadora.

La sobrina política de doña Sofía no ha dudado en compartir con sus seguidores una bonita fotografía que desafía todos los protocolos que habitualmente rigen entre los royals. A pesar de que ellos no forman parte de la realeza en activo ni suelen tener una agenda oficial como tal, sí que participan en actos familiares o en compromisos importantes para otros royals europeos. Sin embargo, tienen cierta libertad para poder llevar una vida privada al margen de la institucionalidad, algo que en otros casos resulta un tanto más complicado. Por este motivo, mientas que en cualquier otro miembro de la realeza resultaría impensable pensar en una imagen tan natural, Pablo y Marie Chantal no han dudado en deleitar a sus seguidores con un beso de película.

Vestidos de manera informal, la pareja aparece sentada tranquilamente en el banco en un jardín. Marie Chantal luce pantalón ancho, blusa blanca, chaqueta estampada y alpargatas, mientras que el Príncipe viste vaqueros, camisa y chaleco, todo en azul oscuro. La nuera de los reyes Constantino y Ana María no da detalles de la ubicación en la que está tomada la instantánea o quien es el autor de la misma, aunque etiqueta a Peter Marino, arquitecto conocido por diseñar las tiendas de las marcas de lujo. Marie Chantal trabajó como becaria en The Factory, el estudio del artista. Puede que haya sido él el autor de la instantánea o que incluso les haya pillado por sorpresa.

Han sido muchos los que han reaccionado a la publicación, entre ellos, la propia hija de Pablo y Marie Chantal, la princesa Olympia, que ha escrito: “Omg” junto a varios corazones. También otros royals como India Hicks, ahijada del príncipe Carlos o Mafalda de Bulgaria, así como celebrities como Miranda Kerr o Gwyneth Paltrow han comentado el post y felicitado al matrimonio por su próximo aniversario.

Aunque Pablo y Marie Chantal están muy apegados a su familia, la pareja reside fuera de Grecia, entre Londres y Estados Unidos. A diferencia de los Reyes o del príncipe Nicolás y su esposa, que viven desde hace un tiempo en la Hélade, el heredero y su familia nunca ha regresado de manera definitiva a Grecia, pero permanece muy pendiente de sus padres. Sí suelen disfrutar de la temporada de verano allí y de viajes en momentos puntuales.

Hace apenas unos días, el rey Constantino celebró su 81 cumpleaños y disfrutó de la compañía de la reina Sofía y la princesa Irene, que viajaron a Grecia por primera vez tras la pandemia. No se ha tenido constancia de que Pablo y Marie Chantal les hayan visitado aunque sí se sabe4 que Olympia ha estado en Londres con su tío Nicolás y que además Felipe de Grecia ha celebrado allí una fiesta de boda con Nina Flohr.