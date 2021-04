El polémico regalo de Gwyneth Paltrow para el día de la madre: Un colgante vibrador

Gwyneth Paltrow ha pasado de ser una actriz de Oscar a una empresaria de éxito. El salto al mundo de los negocios lo ha conseguido con grandes polémicas a su alrededor. Sus velas con olor a vagina y sus vibradores se agotan por momentos, pero esta vez ha ido un paso más allá. Ha decidido apostar por un polémico regalo para el día de la madre, un colgante vibrador de plata chapado en oro. Un complemento que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

La oscarizada actriz tiene muy buena relación con su madre, Blythe Danner de 78 años. Las dos guardan un gran parecido, Paltrow siempre se ha mostrado orgullosa de ello. La familia es uno de los pilares básicos de esta mujer que ha conseguido triunfar en todos los ámbitos de su vida, incluido el competitivo mundo empresarial.

Las velas con esencia a orgasmo o los aromas a vagina pese a la polémica se han agotado y han acabado siendo un gran éxito de ventas. Gwyneth cada año no duda en hacer una lista de recomendaciones para regalar. En estos días en los que se compran millones de regalos para las madres, en España dentro de unos días se celebrará esta fecha, Paltrow ha encendido las redes sociales con su colgante vibrador.

Blythe Danner puede recibir este día de la madre un colgante que además cumple con la función de vibrador. Sin que nadie que no siga a Paltrow en las redes sociales sepa de qué se trata, se ha convertido en un objeto que ha levantado una gran polémica. Para la actriz, el sexo es un factor importante, experta en vender vibradores, se ha dejado seducir por un colgante especial.

