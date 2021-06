La reina Sofía vuelve al escenario de su boda con don Juan Carlos

El viaje de la reina Sofía a Grecia está dando mucho de sí. La madre de Felipe VI llegaba a principios de semana a su tierra natal después de más de un año sin visitarla. Un desplazamiento en el que la reina madre ha querido mezclar trabajo y cuestiones familiares ya que su hermano, el rey Constantino, ha celebrado recientemente su 81 cumpleaños.

Queen Sofia Foundation is backing, along with other private Foundations (Fadaa, Lemos..), @ArchipelagoGr Aegean Marine Life Sanctuary project at Lipsi https://t.co/1uqIYM6ZAh Greek Environment D. Minister @amirasgiorgos fully engaged. Thank you! @CasaReal @SpainMFA @GreeceMFA pic.twitter.com/7gmVytfcDD

— Enrique Viguera (@eviguera) June 1, 2021