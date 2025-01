María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre del Rey emérito Don Juan Carlos I, fallecía un 2 de enero del año 2000, dejando atrás una vida muy discreta aunque llena de grandes historias. La condesa de Barcelona era una mujer fuerte y valiente, tanto es así que Alfonso XIII, suegro y tío suyo, la llamaba cariñosamente «María la brava». Un carácter forjado a partir de duras experiencias que le tocó vivir a lo largo de sus 89 años en este mundo. La ceguera de su hija Margarita, el trágico fallecimiento de su hijo Alfonso o el enfrentamiento entre su marido y Don Juan Carlos cuando Franco escogió a este último como sucesor a título de Rey en vez de a su padre. Terminaron firmando la paz gracias a la intervención de la Reina María.

María de las Mercedes de Borbón y Orleans junto a su marido, Juan de Borbón y Battenberg. (Foto: Gtres)

La boda de Don Juan Carlos y Doña Sofía

La relación entre María de las Mercedes y su hijo era muy fluida, aunque la llegada de la Reina Sofía no hizo ninguna gracia a la matriarca. Se conocieron en la boda de Eduardo de Kent, en el año 1961, cuando la griega tenía 23 años y estaba soltera. La Reina Sofía y el Rey Juan Carlos comenzaron su noviazgo y con él, la tensión entre suegra y nuera. La boda de la pareja fue organizada por la madre de Doña Sofía, Federica, que no tuvo muy en cuenta en los preparativos a la familia política de su hija. Olvidó organizar el viaje de los Borbón y Doña María y sus hijas, las infantas Margarita y María, se quedaron sin transporte, viéndose obligadas a coger un vuelo regular repleto de turistas. La tensión estaba servida.

Don Juan Carlos y Doña Sofía el día de su boda. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía no veía con buenos ojos la forma de vivir de sus suegros, y así se lo hizo saber a la periodista Pilar Urbano: «Me dio la impresión que vivían muy aislados de la gente de Portugal y del resto del mundo. No tenían relaciones. Sólo se trataban con el círculo monárquico, que era un reducto muy partidista. Yo me dije, aquí no voy a vivir», explicaba la Reina emérita haciendo referencia al domicilio de sus suegros en Estoril. Tampoco se sentía a gusto en Carme Diem, la casa vecina a Villa Giralda que les cedió Don Juan a su hijo y a Doña Sofía tras la boda: «¡Era muy pequeña y no podíamos ni clavar una chincheta en la pared porque estábamos de prestado!»

Doña Sofía junto a su suegra, María de Borbón. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que suegra y nuera tenían personalidades opuestas. La rectitud de Doña Sofía chocaba con la naturalidad de Doña María. Uno de los desencuentros más sonados tuvo lugar mientras disfrutaban de sus vacaciones de verano en la Costa Azul, cuando la madre de Don Juan Carlos decidió llevar a sus nietas, las infantas Elena y Cristina al peluquero sin contárselo a nadie. Optó por raparles la cabeza para que el pelo les creciera más fuerte, algo que había hecho anteriormente con sus hijos. Según relata la periodista Pilar Eyre en uno de sus libros, la Reina Sofía «se enfada muchísimo al ver la cabeza de escrofulosa que se les ha quedado a Elena y Cristina y no duda en reprochárselo a su suegra, que acepta la regañina sin contestar palabra».

Doña María junto a su nuera, la Reina Sofía, y su hijo, el Rey Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

La relación entre Doña María y su nuera nunca mejoró. Optaron por mantener el tipo en sus apariciones públicas a pesar de su nula sintonía de puertas para adentro, algo que no hacía mucha gracia al Rey emérito Don Juan Carlos I. Parece que la historia se repite para Doña Sofía, que ha tenido varios desencuentros con la Reina Letizia, siendo el más sonado el que tuvo lugar en la catedral de La Palma.