El inesperado gesto de Juan Carlos I con Marta Gayá que podría sorprender a la Reina Sofía

Juan Carlos I cumplirá 87 años el próximo 5 de enero. Lo hará desde Abu Dabi, donde se instaló en 2020 cuando decidió empezar una nueva etapa en su vida. Según ha salido publicado, el padre de Felipe VI ha tenido un inesperado gesto con Marta Gayá que podría sorprender a la Reina Sofía: le ha invitado a su cumpleaños. A la fiesta acudirán un selecto grupo de amigos y familiares, pero ¿por qué quiere contar con la compañía de Gayá?

La periodista Mábel Galaz defiende que Marta Gayá ha sido «el gran amor de Juan Carlos I», de hecho habrían estado juntos más de una década. Eso sí, en la sombra. Gracias a la exclusiva que destapó OKDIARIO, todo el mundo sabe cómo fue el comportamiento del rey emérito durante su matrimonio con doña Sofía. Nuestro diario emitió unos audios que confirmaban la historia de amor entre el abuelo de la princesa Leonor y la vedette Bárbara Rey.

Marta Gayá en el funeral de Cristina Macaya. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que este año no ha sido fácil para Juan Carlos, pues ha tenido que enfrentarse a su pasado junto a la ex mujer de Ángel Cristo. Esa es la razón por la que no quería hacer nada especial el 5 de enero, pero su entorno le ha ayudado a cambiar de opinión.

«Es todo sorpresa porque inicialmente no se iba a hacer nada, pero al final han sido los amigos los que le han animado», comenta Juan Luis Galiacho en Fiesta. La asistencia de las infantas Elena y Cristina sí está confirmada y no son las únicas Borbón que disfrutarán del evento.

Exclusiva de Juan Carlos I en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Froilán está invitado a la fiesta

Marta Gayá es una mujer completamente discreta. Conoció a Juan Carlos I en 1990 en Mallorca, durante una de las vacaciones del ex monarca. Son muchos los que aseguran que esta relación era un secreto a voces dentro de la isla, de hecho Gayá recibía un trato especial precisamente por esta historia. La Reina Sofía aguantó estoicamente, pero ¿cómo se tomará ahora que Marta acuda a la famosa fiesta de cumpleaños?

Paloma Barrientos, autora de esta información, ha explicado en Fiesta que los amigos de Juan Carlos I se quedarán en los mejores hoteles de Abu Dabi. Ya está todo organizado. Eso sí, se están contando datos que no son ciertos para proteger el evento. «Están jugando al despiste para desviar la atención», comenta una colaboradora de Fiesta.

Froilán en Madrid. (Foto: Gtres)

«El año pasado se filtró una fotografía que hizo mucho daño, que es esa imagen de Juan Carlos cortando la tarta», añade otra tertuliana. Este año habrá más cuidado, aunque ya se han confirmado algunos detalles, como por ejemplo la asistencia de Froilán. Paloma Barrientos ha comentado al respecto: «Felipe sí estará porque él vive ahí. Está ahí encantado y la infanta Elena me dijo en su momento: se complementan».

Más adelante ha añadido: «Habrá una misa el día 6, en un recinto donde hay confesiones y se celebran misas para los católicos. Es más, el rey, no sé si recordáis, el Día de Pascua, estuvo en ese recinto».

¿Irán los Urdangarin?

Juan e Irene Urdangarin por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Los cuatro hijos de la infanta Cristina también podrían viajar a Abu Dabi para celebrar el cumpleaños de su abuelo, aunque habrá que esperar para comprobarlo. En Fiesta han confirmado que, de momento, la Nochevieja la pasarán con Iñaki Urdangarin en Vitoria (País Vasco).

El citado espacio ha barajado esta posibilidad, pues Pablo Urdangarin y sus hermanos están muy unidos a Juan Carlos I. En más de una ocasión se han dejado ver a su lado y entre ellos hay buena sintonía. Si deciden ir, coincidirán con Froilán y recuperarán el tiempo perdido.