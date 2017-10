La veda ya está abierta. Desde que se anunciase el tercer embarazo de Kate Middleton las apuestas en torno al bebé real ya han comenzado. Ha sido el portal británico Betfair el primero en aventurarse sobre el género y y los posibles nombres del nuevo retoño.

Ahora que Kensignton Palace ya ha confirmado que la fecha de nacimiento del príncipe o princesa está prevista para el mes de abril y que la esposa de Guillermo de Inglaterra va retomando su agenda oficial, todos los ojos están puestos en ella, en cada uno de sus gestos y palabras y en la elección de su vestuario. Y es todo dato es importante para intentar averiguar si Kate Middleton espera un niño o una niña y apostar a ‘caballo ganador’.

La Duquesa no ha dado todavía muchas pistas con sus looks, ya que ha vestido tanto de azul como de rosa. Todavía es muy pronto para saber el sexo del bebé y si la pareja mantiene las costumbres de los anteriores embarazos, no sabrán el género hasta el día que vean la carita del nuevo retoño.

Por el momento, las apuestas sobre el género están bastante equiparadas. No es así en el caso de los nombres. Para las niñas, Alicia y Victoria aparecen como favoritos. Ambos son dos nombres muy tradicionales en la Familia Real Inglesa y serían un claro tributo a dos de las monarcas más importantes de Inglaterra. Diana y Carol, como las abuelas de la niña, también aparecen en la lista de favoritos. Si fuese un niño, Arturo y Enrique son las apuestas ganadoras, muy por encima de otros como Carlos, Eduardo Felipe o Jaime.