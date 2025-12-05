Xisca Perelló ha dado la bienvenida este 5 de diciembre al acto celebrado en Mallorca con motivo del décimo aniversario del primer centro de la Fundación Rafa Nadal. Como directora de esta asociación, la mujer del tenista ha hecho una valoración de este proyecto llamado Educación y Deporte por el que han pasado alrededor de 2.000 niños y adolescentes. Bajo el lema 10 años jugando en equipo, Perelló ha explicado la evolución de este proyecto a lo largo de estos últimos diez años.

El compromiso de Perelló y Nadal con los más vulnerables

A primera hora de este inicio de puente, y cuatro meses después de dar a luz a Mikel, su segundo hijo en común con la leyenda del tenis, la directora de la fundación que lleva el nombre de su marido ha dado comienzo al acto con un balance de estos diez años inmersa en este proyecto social: «Han sido diez años de aprendizajes, retos y constante evolución. La realidad ha cambiado mucho, no solo en cuanto a los edificios o las características del barrio, también en sus problemáticas y en sus necesidades».

Xisca Perelló celebra los 10 años de la Fundación Rafa Nadal. (Foto: Gtres)

En su discurso, Perelló ha incidido en que su objetivo en este centro es garantizar a estos niños en situación de vulnerabilidad, la educación y el valor del deporte: «Es por lo que trabajamos cada día con ilusión y convencimiento, para garantizar espacios seguros para la práctica deportiva, el juego y la diversión con libertad. Eso tiene que ser un derecho, independientemente del origen y las circunstancias de cada uno».

Perelló, ha apuntado que estos menores del barrio Nou Llevant y La Soledad, «han encontrado -afortunadamente- un lugar en el que crecer, aprender y soñar a través de la educación, el deporte y el acompañamiento psicosocial»: «El deporte es una herramienta poderosa para transformar vidas, y no lo entendemos como una competición, sino como una vía para educar, fortalecer la autoestima y descubrir las capacidades de cada una de las personas a las que atendemos».

La mujer de Rafa Nadal ha optado por un traje de dos piezas en negro que ha combinado con una camiseta básica blanca. (Foto: Gtres)

Además, la mallorquina no ha dudado en hacer mención a su marido y ha destacado que la intención de Rafa Nadal, según las palabras de su mujer, «es devolver a la sociedad y a la infancia la inmensa suerte que él ha tenido»: «Rafa siempre ha sido muy consciente de la suerte de poder dedicarse a lo que le apasiona y por eso ha sentido la responsabilidad de crear oportunidades para los demás».

Finalmente, Perelló ha querido aplaudir la labor de este proyecto, que se ha consolidado como un referente comunitario y un punto de encuentro: «Hemos visto crecer a muchos niños y niñas, compartiendo retos y logros. Nos consideran una parte muy importante de sus vidas. El centro tiene hoy más sentido que nunca».