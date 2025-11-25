Alejandra Rubio estaría interesada en comprarse la casa de la fallecida Mayra Gómez Kemp o, al menos, eso han deslizado en el programa de Sonsoles Ónega. Se trata de un ático dúplex ubicado en pleno centro de Madrid valorado en 1.250.000 euros y que se encuentra en la Plaza de España.

La nieta de María Teresa Campos está dispuesta a convertirse en propietaria, pero no a cualquier precio. Hace unos días salió a la luz que la joven había visitado la casa de Marta López para comprarla. Una noticia que no negó, aunque finalmente explicó que no estaba entre sus posibilidades económicas.

Ahora ha salido a la luz que la tertuliana había sido vista entrando en el portal de la casa de Gómez Kemp, que está a la venta desde que la actriz falleciera en 2024.

Así es la casa de Mayra Gómez Kemp

Así es el interior de la casa de Mayra Gómez Kemp. (Fotos: Atresmedia)

El pasado 24 de noviembre, una ex vecina de Mayra dijo haber visto a Rubio en la entrada del edificio para ver la casa de la actriz: «El piso está a la venta, lo venden las hijas de su marido, Alberto Berco. De momento solo he visto a Alejandra Rubio. Venía ella sola, no con nadie».

Por su parte, Nacho Gay arrojaba más detalles sobre el domicilio donde Kemp pasó sus últimos días. «Las hijastras, que son las que heredaron esta casa, viven en Argentina y por lo tanto desde el principio querían vender todo el patrimonio. El piso parece que necesita una reforma, esto es el centro de Madrid, concretamente al lado en la Plaza de España, que es un sitio maravilloso. Son 7.000-8.000 euros el metro cuadrado», añadió.

Una noticia que no ha tardado en llegar a oídos de la nuera de Mar Flores que en Vamos a ver a desvelado si esta información es cierta o no: «No he visitado esa casa, la señora que dice que me ha visto se habrá confundido». Además, ha explicado por qué en ningún caso esta casa está entre sus posibilidades -y no por motivos económicos-: «Además, no encaja con mis preferencias una casa en el centro de Madrid, me gustaría una en las afueras. No he ido a ver ese piso. Si fuera así, lo diría, igual que he dicho que he ido a ver la casa de Marta López».

Los requisitos de Alejandra para comprarse una casa

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Cuando se va a cumplir un año del nacimiento de Carlo Costanzia Jr., Alejandra está inmersa en la búsqueda de una casa para comprarla y así construir de cero su refugio con su novio. Eso sí, para la hija de Terelu, el domicilio tiene que tener dos requisitos: que no sea muy caro y que esté a las afueras de Madrid.

Precisamente, por el primero de ellos Rubio no se decidió a adquirir el chalet de Marta López en Pozuelo de Alarcón -una residencia unifamiliar de 300 metros cuadrados que la colaboradora ha puesto a la venta por 1.300.000 euros-: «La he visto, pero no tengo dinero, la verdad. Soy una privilegiada, pero aún así no me puedo comprar una casa».