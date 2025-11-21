Venden la casa de Mayra Gómez Kemp: un ático de tres habitaciones por 1.2 millones de euros

Mayra Gómez Kemp ha sido una de las presentadoras más importantes de nuestro país. Su experiencia al frente de Un, dos, tres… responda otra vez le convirtió en un referente y fueron muchos los que se interesaron en contratar sus servicios como comunicadora. Esto se tradujo en un flujo que dinero que Mayra utilizó, entre otras cosas, para adquirir un ático situado en el centro de Madrid. Después de su muerte, fechada en octubre de 2024, sus herederos han puesto a la venta esta propiedad y nosotros tenemos todos los detalles.

Gracias a una información que ha adelantado Pepe del Real en Vamos a Ver, sabemos que Mayra Gómez Kemp dejó su patrimonio en manos de sus hijastras, las hijas de Alberto Berco. Y, teniendo en cuenta los datos que maneja el mencionado programa, podemos decir que el piso madrileño de la presentadora, el mismo en el que pasó su última etapa, está a la venta por 1.250.000 euros. Se trata de un inmueble que disfruta de una ubicación privilegiada que cuenta con 157 metros cuadrados, tres habitaciones y una plaza de garaje.

Un ático muy completo

Interior de la casa de Mayra Gómez Kemp. (Foto: Idealista)

Mayra Gómez Kemp siempre ha estado ligada a los medios de comunicación, pero sus últimos años estuvieron marcados por un ritmo más pausado. Por suerte, contaba con una casa donde tenía todo lo que necesitaba: espacio, buena localización, un portero físico y una terraza con la que podía disfrutar de Madrid. La vivienda está en el corazón de la ciudad, concretamente en el barrio de Argüelles, a tan sólo dos minutos de Plaza de España y del Templo de Debod.

Interior de la casa de Mayra Gómez Kemp. (Foto: Instagram)

Dentro de la mencionada residencia encontramos dos partes: la plantaba baja, enfocada a un ambiente más social, y la zona de arriba, donde se encuentran los dormitorios. Ambas están comunicadas a través de una escalera de caracol que da un toque muy original a la vivienda. Sin embargo, la joya de la corona es la terraza. Es un espacio de gran tamaño con muy buenas vistas, de hecho, una parte está acristalada y puede utilizarse como un pequeño comedor o zona de estar.

La casa necesita reforma

En LOOK hemos encontrado la oferta de esta casa en Idealista. Tal y como hemos adelantado, la inmobiliaria digital presume de tener en su catálogo un piso muy competitivo. «En la planta de entrada encontramos la zona de día, con un amplio salón-comedor de techos altos, cocina independiente y baño de cortesía. Una elegante escalera de caracol comunica con la planta inferior, donde se ubica la zona de noche, con tres amplias habitaciones, incluida la principal con baño en suite, y un segundo baño completo», escriben.

Terraza interior de la casa de Marya Gómez Kemp. (Foto: Idealista)

El pequeño inconveniente es que este inmueble «requiere reforma integral, aunque esto ofrece un lienzo perfecto para crear un hogar a medida en una ubicación privilegiada». Es decir, el citado portal sostiene que esta circunstancia es la ocasión perfecta para crear un espacio a gusto del cliente. De esta forma, la persona que entre a vivir aquí no tendrá por qué utilizar los mismos espacios que Mayra, sino que dispondrá de la oportunidad de amoldarlo todo a su gusto.

No podemos terminar esta noticia sin hacer una mención especial a la plaza de garaje que va incluida en el ático de Mayra Gómez Kemp, algo muy útil para los conductores que viven en Madrid. Es una comodidad que no está al alcance de todos y que ahora puede ser de cualquiera que tenga 1.2 millones de euros y que esté buscando una residencia con las características que hemos descrito con anterioridad.