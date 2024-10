Toñi Moreno, Jaime Cantizano y otros famosos que han reaccionado a la muerte de Mayra Gómez Kemp

Tenía 76 años y dedicó gran parte de su vida a la comunicación. Mayra Gómez Kemp ha sido una gran comunicadora y todo el mundo le recordará como tal. Su muerte ha dejado una huella muy profunda en muchos famosos. No son pocos los que han compartido tiempo y espacio con ella y todos coinciden en lo mismo: era una mujer tremendamente generosa.

El periodista Omar Suárez, quien disfrutaba de una estrecha relación con la presentadora, asegura que ella le confesó que nunca se ha sentido una estrella. Simplemente era una trabajadora que tenía ilusión por seguir caminando, creciendo y aprendiendo de cada proyecto. Hace unos meses dio una entrevista en la radio para anunciar que iba a apartarse del foco mediático. Dijo adiós a su profesión y hoy ha dicho adiós a un mundo que siempre le recordará con una sonrisa.

A continuación, desvelamos cómo han reaccionado los famosos ante esta triste noticia.

Jaime Cantizano

El presentador conocía muy bien a Mayra Gómez Kemp, tanto es así que tuvo el privilegio de entrevistarla en Mañaneros, programa de TVE. Hoy le ha dedicado unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. «La última vez que nos vimos fue en el plató de @mananerostve y le volví a repetir que la quería y respetaba enormemente. DEP #mayragomezkemp».

Toñi Moreno

Toñi Moreno ha vuelto a hacer gala de su sensibilidad y ha publicado un texto muy emotivo en honor a su querida compañera. «Mayra Gómez Kemp siempre ha sido la presentadora que todas soñamos ser. Tuve la suerte de entrevistarla muchas veces y admiré de ella su cultura y su tenacidad. En los últimos tiempos , en los que luchó como una leona para vencer su enfermedad , también admiré de ella su fuerza y dignidad. Ella ES Y SERÁ SIEMPRE TELEVISION».

Bibiana Fernández

La actriz no se ha quedado atrás. Ha querido sumarse al homenaje que han iniciado sus compañeros y también le ha dedicado unas palabras a la comunicadora. «Tristeza por la marcha de una mujer valiente, pionera, de esas que rompieron techos de cristal después de luchar y ganar mil batallas».

Carlos Latre

El humorista, que hace unas semanas se vio obligado a cancelar su programa de Telecinco, tenía muy buena relación con Mayra. Guarda un precioso recuerdo de ella y ha querido compartirlo con sus seguidores de Instagram.

«Mi querida Mayra, fuiste el referente televisivo de nuestra niñez, fuiste televisión en estado puro, fuiste una de las sonrisas más pegadizas de la pequeña pantalla y fuiste alegría, cercanía, credibilidad y profesionalidad. Siempre fuiste tan cariñosa conmigo. Siento mucho tu partida y te doy las gracias por tantos maravillosos momentos. Todo mi cariño. Que se preparen ahí arriba que vuelven a estar juntos el jefe Chicho y la grande Mayra… DEP #MAYRAGOMEZKEMP».

José Manuel Parada

El presentador no solo ha escrito una publicación en honor a su amiga, también ha acudido al plató de Fiesta para hablar de ella y para explicar cómo fueron los últimos años de su vida.

«Mi muy querida Mayra, teníamos que habernos visto el pasado viernes en Mijas, en su teatro de las lagunas, en un acto que organizo nuestro compañero Fernando Ramos y no pudo ser. Tenía que haberte acompañado en el viaje en el ave para que no fueras sola y por tu caída en casa tampoco pudo ser. Y ahora me entero que te has ido sola. El sol de este domingo se ha nublado completamente para tantos que te considerábamos una maestra de la comunicación y el público te seguía queriendo tanto. Solo me consuela que ya estás junto a tu querido Alberto otra vez juntos ya para siempre. Millones de besos».

Silvia Marsó

Una de las reacciones más esperadas era la de Silvia Marsó. La actriz tenía muy buena relación con la fallecida, por eso ha usado sus redes para explicar cómo se siente.

«Me acabo de enterar y estoy muy triste. Kim y yo la llamábamos ‘Mayreta’. Era nuestra maestra y siempre tenía una sonrisa para nosotras, disfrutaba mucho viendo los números musicales que hacíamos y nos felicitaba con auténtica devoción. Siempre estaba dispuesta a guiñarnos un ojo cuando el ‘jefe’ nos lanzaba alguno de sus famosos gritos…Ay Mayra…. Mayreta… Qué compañera tan humana, cariñosa, cercana y preciosa ¡Qué ejemplo a seguir! Era flipante verla en directo. Qué profesional tan lista, lúcida, empoderada y resolutiva».