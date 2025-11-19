Así es la casa de Marta López que Alejandra Rubio quiere comprar por más de un millón de euros

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llevan juntos casi dos años. Fue a principios del 2024 cuando salió a la luz su romance y tan solo unos meses después, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo en común. En diciembre llegó el nuevo miembro de la familia y a día de hoy todo apunta a que su relación continúa avanzando por muy buen camino. Aunque según las últimas declaraciones ofrecidas por la nieta de María Teresa Campos, estarían en búsqueda de un nuevo hogar en el que continuar creando recuerdos juntos.

Desde el principio de su relación, conviven en un coqueto piso situado en el barrio madrileño de Aravaca, el cual estarían intentando cambiar, aunque la influencer ya reconoció recientemente que «estaba la cosa imposible» por los actuales precios de la vivienda que hay en España. Sin embargo, parece que habrían encontrado la opción perfecta: la casa que Marta López tiene a la venta.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la premier de la obra de teatro ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

Así lo han avanzado en exclusiva el nuevo número de una conocida revista de nuestro país, el cual apunta que Alejandra Rubio estaría interesada en comprar la casa que Marta López adquirió cuando trabajaba en Crónicas Marcianas. Se trata de una vivienda, valorada en 1,3 millones de euros, que fue construida en 2001 en una de las zonas más exclusivas de Pozuelo de Alarcón. Cuenta con 300 metros cuadrados divididos en cuatro plantas en las que se dispone de seis habitaciones, dos en suite, cinco baños, un amplio salón con chimenea e impresionantes estancias como piscina, garaje privado o gimnasio. Pero esto no es todo, y es que también está situada muy cerca de la actual residencia de Terelu Campos. Un aliciente que hace aún más atractiva la compra para Alejandra.

Según Lecturas, el medio encargado de sacar a la luz esta información exclusiva, la colaboradora de Vamos a ver ya habría visitado en varias ocasiones esta majestuosa vivienda. Lo habría hecho tanto acompañada por su pareja, Carlo Constanzia, como por su padre, Alejandro Rubio, quien estaría dispuesto a ayudar económicamente a su hija para que puedan afrontar el desembolso del precio de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta López (@martalopeztv)

¿Por qué vende Marta López su casa?

En 2022 Marta confesó al medio citado que pagaba 2.300 euros de hipoteca por esta vivienda de Pozuelo de Alarcón, Una vivienda en la que no vivió durante muchos años. En un principio, la alquiló mientras ella se fue a vivir a Talavera de la Reina para ir pagando poco a poco la letra. Sin embargo, reconoció que fue un «auténtico martirio» porque con el alquiler no cubría los gastos y le costaba mucho mantenerla. Después se mudó allí y estuvo nueve meses sin poder hacer frente a la hipoteca, hasta que remontó económicamente. Ahora, tras casarse con Alejandro Huerta, ha decidido deshacerse de esta casa. Una casa que los hijos de Mar Flores y Terelu Campos parecen estar dispuestos a adquirir.

Joaquin Prat, Marta López y Alejandra Rubio en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

Tras conocerse estas últimas informaciones, Marta no ha negado que sean ciertas, aunque ha señalado que prefiere no dar detalles al respecto. Aun así, ha pronunciado una frase en el programa El tiempo justo que ha alimentado aún más la especulación. «Si la compra Alejandra, le hago rebaja», sentenciaba.