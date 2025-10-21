Marcos Llorente ha desatado la locura -y la polémica- en redes sociales. La forma de vida del jugador del Atlético del Madrid ha sido muy cuestionada ya que, para muchos expertos, su uso de gafas -amarillas y rojas- es «una chorrada». El deportista, en su perfil social, ha alertado sobre los peligros de la luz artificial en la vista y las consecuencias de la misma. Según cuenta el futbolista, esta exposición en interiores sin uso de lentes puede derivar en enfermedades como el cáncer. Una teoría que han copiado otros famosos como Dabiz Muñoz, marido de Cristina Pedroche, o la influencer Violeta Mangriñán.

Los famosos que han copiado a Marcos Llorente

En las últimas horas, Dabiz Muñoz ha mostrado públicamente su apoyo a Marcos Llorente. El chef ha reaparecido en sus redes sociales para confesar que está de acuerdo con la teoría del futbolista y lo ha hecho con unas significativas fotos. El marido de Cristina Pedroche ha compartido un carrete de imágenes en Hungry Club, uno de sus restaurantes ubicado en tres aeropuertos de España y que se encuentran en el interior de los mismos. Por ello mismo, el genio de la cocina ha optado por lucir gafas amarillas que, según el jugador del club rojiblanco, hay que usarlas durante el día. Quien también ha seguido los consejos del marido de Paddy Noarbe ha sido Violeta Mangriñán, que ha reaparecido en el universo 2.0 con unas lentes con cristales amarillos.

Violeta Mangriñán y Dabiz Muñoz comparten la teoría de las gafas amarillas de Marcos Llorente. (Fotos: Redes Sociales)

La opinión de la experta

En los últimos días, esta forma de vivir de Marcos Llorente ha sido muy cuestionada. Mientras que el jugador del Atlético explica que se apoya en la ciencia, los expertos le han desmentido. La última de ellas Conchi Lillo, experta en Biología e investigadora en el área de la neurobiología de la visión por el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. «Vamos a ver, ¿de verdad hay que desmentir las chorradas de uno que lo que pretende es enriquecerse a costa de generar confusión? ¿Por qué le dais credibilidad?», dijo en redes sociales.

Sin embargo, parece que el futbolista de la Selección Española ha hecho caso omiso y también ha explicado la razón por la que usa gafas con cristales rojos -así como sus beneficios-. «Nada reemplaza al sol. El exterior siempre será lo mejor. No existe tecnología, lámpara ni suplemento que pueda simularlo (…). Nada reemplaza al sol. El exterior siempre será lo mejor. No existe tecnología, lámpara ni suplemento que pueda simularlo. Pero también soy consciente de que la vida moderna nos obliga a estar muchas horas en interiores: por trabajo, familia, clima o circunstancias personales. Y ahí empieza el problema. ¿El resultado? Fatiga, alteraciones hormonales, resistencia a la insulina… Todo por un desequilibrio en la luz que llega a tu piel y a tus ojos. No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él. Por supuesto cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja».