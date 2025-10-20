Conchi Lillo, experta en Biología e investigadora en el área de la neurobiología de la visión por el Instituto de Neurociencias de Castilla y León ha calificado como «una chorrada» que Marcos Llorente, jugador del Atlético del Madrid, utilice gafas con cristales amarillos durante el día y en interiores y con cristales rojos en el caso de estar expuesto a luces artificiales o por la noche. El futbolista, que dice haberse apoyado en la biología, ha sembrado la polémica en las últimas semanas pese a que defiende que su objetivo es que las personas «recuperen la salud que han perdido».

Una experta desmiente a Marcos Llorente

A través de dos publicaciones en redes sociales, el deportista ha aclarado la razón por la que usa gafas amarillas y rojas en distintos momentos del día. Según Llorente, que considera que «no todo el mundo está listo para cuestionar lo que se ha enseñado» y que hay personas que «no tienen interés en su propia salud», usa las primeras lentes cuando «está en interiores»: «Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían (…). Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí (…). Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas».

El futbolista, que es consciente «de la responsabilidad que tiene», también ha añadido el motivo por el que usa gafas rojas o luces de este tono en interiores: «Nada reemplaza al sol. El exterior siempre será lo mejor. No existe tecnología, lámpara ni suplemento que pueda simularlo (…). Nada reemplaza al sol. El exterior siempre será lo mejor. No existe tecnología, lámpara ni suplemento que pueda simularlo. Pero también soy consciente de que la vida moderna nos obliga a estar muchas horas en interiores: por trabajo, familia, clima o circunstancias personales. Y ahí empieza el problema. ¿El resultado? Fatiga, alteraciones hormonales, resistencia a la insulina… Todo por un desequilibrio en la luz que llega a tu piel y a tus ojos. No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él. Por supuesto cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja».

Contesto con el genial Buenafuente a quienes piden explicación a si lo de las gafas de cierto futbolista tienen sentido. Vamos a ver,¿de verdad hay que desmentir las chorradas de uno que lo que pretende es enriquecerse a costa de generar confusión?¿Por qué le dais credibilidad? https://t.co/WL6R918MjZ — Conchi Lillo🧠🔬👀 (@ConchiLillo) October 17, 2025

Este discurso del jugador rojiblanco ha generado un gran debate -y polémica- en redes sociales. Además, su teoría, ha llegado incluso a expertos en este campo, que han cuestionado mucho la forma de vivir de Llorente. «Vamos a ver, ¿de verdad hay que desmentir las chorradas de uno que lo que pretende es enriquecerse a costa de generar confusión? ¿Por qué le dais credibilidad?», ha zanjado Conchi Lillo, que considera que no entiende cómo se le da voz al futbolista.