¿A qué se dedicaba Manu Carrasco antes de entrar en la academia más famosa de la televisión? El onubense se ganaba la vida como pintor, y entre brochazo y brochazo soñaba con convertirse en el cantante que conocemos hoy. Su suerte cambió en 2002, cuando le pusieron la pegatina de concursante en el casting de Operación Triunfo, una oportunidad que le abriría muchas puertas en el mundo de la música. «¿Has pensado en dejar la profesión de pintor?», le preguntó Carlos Lozano durante su paso por el programa. «Hombre, claro», respondió el de Isla Cristina sin dudar. Manu logró clasificarse segundo y comenzó su carrera discográfica de la mano de Universal Music.

Manu Tenorio junto a sus compañeros y Carlos Lozano en ‘Operación Triunfo’. (Foto: Gtres)

Isla Cristina, un pueblo humilde pescadores, es la tierra que vio nacer al cantante hace 44 años. El artista presume de sus orígenes y se siente muy orgulloso de la trayectoria profesional y personal que ha llevado hasta hoy. En 2022 grabó el videoclip de su tema Ayer noche en el barrio La Higuerita, donde se crio. Siempre que puede se escapa a Isla Cristina para visitar a su familia y a los amigos de toda la vida.

Su innata pasión por la música llevó a su padre a regalarle su primera guitarra a los 11 años, y con ella empezó a escribir sus primeras composiciones. Como no podía ser de otra manera, ha sido nombrado hijo predilecto de Isla Cristina, además de recibir la Medalla de Andalucía y el Premio Ondas 2016. Aunque la academia le abrió una ventana al mundo, Manu Carrasco no lo tuvo fácil al principio y todos sus logros son gracias a su perseverancia.

Manu Carrasco. (Foto: Gtres)

Su historia de amor ha funcionado igual de bien que su carrera musical. Almudena Navalón, su mujer, asistía micrófono en mano a entrevistar a uno de los cantantes del momento, Manu Carrasco, sin saber que aquella cita de su agenda del año 2013 marcaría un antes y un después en su vida. La pareja tuvo un flechazo, se dieron el ‘sí, quiero’ en Tarifa y tuvieron dos hijos, Manuel y Chloe. El matrimonio es muy generoso con sus seguidores y suelen publicar momentos entrañables junto a sus dos pequeños. Sus caras reflejan doce años de felicidad que no parecen tener fin.

Almudena Navalón y Manu Carrasco. (Foto: Gtres)

«Ella es ese camino que lleva al mar, el de los misterios, el de las pasiones, el que todo lo cura en la locura sin que apenas se note. Es ese camino donde me busco y me encuentro, Unas veces mi destino. Y en otras tantas mi puerto. Es el camino que aclara mis dudas manteniéndome siempre a flote, el faro que todo lo guía cuando no es ni de noche», es una de las múltiples declaraciones de amor del cantante a su mujer en redes sociales. A Manu Carrasco se le cae la baba con su familia, tanto es así que la canción Coquito va dedicada a sus hijos.