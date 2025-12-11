Victoria Federica, baja de su último acto por una fuerte gripe

Victoria Federica ha sido baja de última hora en el acto en el que la nieta de Juan Carlos I estaba confirmada. La creadora de contenidos, que es imagen de varias marcas debido a su trayectoria como influencer, no ha podido viajar de Madrid a Barcelona para la fiesta de Wella Professionals, una conocida línea de champú, por motivos médicos.

¿Qué le ocurre a Victoria Federica?

Tal y como ha podido conocer este medio, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha llamado a última hora a la organización para comunicar que estaba mala y con una fuerte gripe y que era baja en esta fiesta a la que han acudido otras de sus compañeras de profesión.

En la última semana, en Madrid, se han disparado los casos de gripe hasta un 145% y es que, según el último Informe Epidemiológico, del 1 al 7 de diciembre se han detectado 275 casos por cada 100.000 habitantes. Es en la capital y en la ciudad condal donde precisamente se encuentra este pico de contagios que llega dos semanas antes de la Navidad. De hecho, la Generalidad de Cataluña ha anunciado la obligatoriedad de las mascarillas en las residencias y en los centros de salud debido al aumento de incidencias.

Victoria Federica padece una fuerte gripe que le ha impedido viajar hasta Barcelona. (Foto: Gtres)

Victoria, la imagen por las que las marcas se pelean

Desde que Victoria Federica comenzara su andadura en redes sociales, la joven no ha parado de recibir propuestas como imagen de algunas de las marcas más importantes del país. Su papel como embajadora en un negocio o en un photocall aumenta, sin duda, la visibilidad de estas firmas, ya que todo lo que toca lo convierte en oro.

Además de recomendar marcas de lujo, como Loewe, la joven también está comprometida negocios textiles al alcance de muchas de sus seguidoras, lo que le convierte en una potencial imagen de la misma.

Sin embargo, por motivos de salud, la influencer no ha podido asistir a este evento tan importante para ella que la convertía en gran ambassador de los Salones ANARA by Ana Lérida en colaboración con la conocida marca de productos capilares.

La espantada de Paula Nata, mujer de Jonathan Andic. (Fotos: Gtres)

Un evento que ha tenido lugar en Barcelona y que ha contado con otros rostros conocidos, como Cristina Tárrega o Alejandra Prat -periodistas de Telecinco-; Xavi Hernández -ex jugador del Fútbol Club Barcelona-, Susana Uribarri -representante de famosos de la talla de Ana Obregón o Tamara Falcó-, o la influencer Paula Nata -mujer de Jonathan Andic-, que está siendo investigado por un delito de homicidio tras la dramática muerte de Isak Andic, su padre y fundador de Mango. De hecho, la creadora de contenidos ha esquivado a las cámaras y ha evitado responder a las preguntas de la prensa sobre este caso tan mediático.