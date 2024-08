Vicky Martín Berrocal ha vuelto a hacer gala de su habitual naturalidad. Esta vez ha utilizado su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, para explicar cuántos kilos ha cogido durante la temporada estival.

«No tengo remordimientos»

A través de un storie, que tan solo dura 24 horas, se ha sincerado. «Hoy al llegar al sitio donde entreno me han pesado», ha comenzado diciendo. «¿Queréis saber cuántos kilos he engordado en el mes de vacaciones. ¡4 kilos!», ha indicado.

Vicky Martín Berrocal, en un evento. (Foto: Gtres)

Tan solo unas líneas después de esta inesperada confesión en el universo 2.0, la diseñadora ha lanzado una profunda reflexión relacionada con este tema. «¿Y sabéis qué? Que no pasa nada de nada. Cuando dije que necesitaba parar lo dije seriamente. Necesitaba dejar hábitos aparcados, mi disciplina guardadita en un cajón y hacer sólo y exclusivamente lo que mi cuerpo me pidiera», ha contado.

Vicky Martín Berrocal se sincera en la Red. (Foto: Instagram)

«Y es lo que hice», ha añadido, orgullosa de la decisión tomada. «No tengo remordimientos ni me siento mal por nada, para eso está el día de hoy, la vuelta al cole», ha sentenciado. Al mismo tiempo ha añadido una fotografía practicando deporte, concretamente, subida a una cinta de correr.

De esta manera, la empresaria se sincera con sus seguidores semanas después de que recibiera un aluvión de críticas, precisamente, al ser acusada de retocar unas fotografías.

Críticas a Vicky Martín Berrocal

Fue a principios del mes de julio, cuando el nombre de Vicky Martín Berrocal se colocó en la primera plana mediática. La diseñadora recibió varias críticas por parte de algunos usuarios de la Red tras la publicación de un polémico post compuesto por varias fotografías en las que aparecía posando ante el objetivo de la cámara con diferentes trajes de baño.

«¿Hay alguien detrás de los filtros?», «Están súper retocadas las fotos», «Anda que no te has hecho arreglos. Madre mía», «Mira, ese cuerpo no es el tuyo», «Las fotos están retocadas. Todo el cuerpo para ponerlo suave como la seda. Y el la zona de la tripa photoshop. Y es verdad que si adelgazas tanto con nuestras edades la piel se queda arrugada, por mucho deporte que hagas. Las rodillas nos delatan. Esa piel que muestras es de una joven de 20 años. Me encantas, y estás guapísima con los kilos que has perdido , pero deberías ser más natural y no engañar con las fotos», fueron sólo algunos de los escritos que recibió.

Aunque también hubo quienes quisieron deshacerse en halagos hacia berrocal: «¡Estás guapísima!», «Siempre ha estado espectacular y, ahora, de lujo», expresaron. Por aquel entonces y, pese a la vorágine de diferentes reacciones que provocó la publicación, Vicky Martín Berrocal optó por la fórmula del silencio.

Ahora, que el verano está llegando a su fin, la diseñadora comienza a retomar sus hábitos y rutinas, ajena a todo tipo de habladurías sobre su físico. También, a través de un escrito ha querido agradecer el gran verano que ha tenido. «Y, aunque, hoy se acaben mis vacaciones sólo puedo agradecer a mi familia y amigos el haberme regalado otro verano inolvidable», ha confesado, feliz.