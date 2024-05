Con gorra, gafas de sol, pijama de rayas y bolso de Hermès, carísimo por cierto. Así se pasea la rutilante estrella de las revistas del corazón, casada en su día con el torero Manuel Díaz El Cordobés y madre de una hija en común, Vicky Martín Berrocal.

En familia, acompañada por su hermana, pasea un domingo por Madrid. «Todo sigue bien y todo estuvo bien desde el principio», dice rotunda con esa voz grave que tanto la identifica, cuando le preguntan por su relación amorosa con Enrique Solís. Educada y queriendo zanjar los rumores de crisis, responde a los reporteros cuando le hablan de su supuesta ruptura.

Vicky Martín Berrocal paseando al perro. (Foto: Gtres)

Tan natural, como recién levantada, pero muy en tendencia de moda, y con los labios bien pintados. Es la nueva imagen de la famosa Vicky Martín Berrocal, en pijama azul de rayas con deportivas y paseando al perro, cuando todos las miradas están puestas en ella por su no ruptura con el hijo de Carmen Tello, Enrique Solís. Detrás, a pocos pasos, caminaba su hermana.

Rumores

La pasada semana saltaban las alarmas. Parecía que la pareja formada por Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal habían roto tras unos incidentes en la Feria de Abril. Informaciones que según confiesa la protagonista de la historia, saltándose sus propias normas, -porque no es nada habitual que hable de su vida privada, y menos por la calle-, no son ciertas; parece que no hay crisis ni ruptura a la vista.

Vicky vuelve a sonreír. (Foto :Gtres)

A pesar de que Carmen Tello – la madre del novio- les daba su visto bueno, la historia no cuajó según dijeron hace unos días. Vicky Martín Berrocal, era protagonista de una nueva ruptura sentimental de portada. Algo habitual en ella. Su romance con el joven hijo de la esposa actual de Curro Romero, con Enrique Solís no estaba bien del todo. Él es hijo del primer marido de Carmen. La amplia diferencia de edad (él es unos 20 años más joven) entre Vicky y Enrique parece que no era el motivo de la crisis. Los ‘tonteos’, sí.

La ruptura la contó en exclusiva María Patiño y la confirmó LOC. »Ha sido para ella un Rocío muy accidentado. Falleció su amiga Ricarda y su hija tuvo un pequeño accidente que quedó en una anécdota. Lo que a mí me cuentan y me aseguran es que Vicky ha roto definitivamente con el que era su pareja Enrique Solís», contó la periodista en el espacio de internet ‘Ni que fuéramos shhh’.

Motivos

Se desconocía el motivo real de la ruptura, aunque hacía tiempo que ya se apuntaba esa posibilidad. Es más, en su día cuando saltó la noticia de su noviazgo, se habló incluso de montaje periodístico. De crisis, se habla desde la Feria de Abril.

«El distanciamiento entre ambos es cierto», explicaban fuentes cercanas. «Ella no quería un noviazgo serio como el que había tenido con Joäo Viegas; quería divertirse, exprimir el buen momento que atraviesa», añaden. «Ella es muy lista y sabía de las historias que circulan de Enrique por ahí, pero le dieron igual. Sea como fuere, el caso es que ahora Vicky es protagonista de nuevo para decir que «todo esta bien».