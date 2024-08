Jeff Bezos estrena un avión de 80 millones de dólares y pone la guinda a sus vacaciones en Ibiza

Jeff Bezos, creador de su propio imperio, ha escogido Ibiza para pasar parte de sus vacaciones durante la temporada estival. No es la primera vez que se deja ver por la isla pitiusa, confirmando así que es uno de los enclaves a los que recurre cuando quiere desconectar de la rutina.

Sin ir más lejos, se le ha visto surcando las aguas del Mediterráneo en su yate, que está valorado en más de 500 millones de dólares.

Jeff Bezos, surcando las aguas de Ibiza. (Foto: Gtres)

Se trata de una embarcación denominada El Koru, uno de los yates más grandes y lujosos. De hecho, se considera el segundo velero más grande del mundo, por detrás de Sailing Yacht A de 143 metros y propiedad del multimillonario ruso Andrey Melnichenk.

Cuenta con una eslora de 127 metros y una goleta de tres mástiles de 70 metros de altura. El barco destaca por su diseño de vanguardia y por las comodidades que ofrece tanto en el interior como en el exterior, incluyendo varios espacios de última generación. El casco está realizado en acero y es de color azul marino. Destacan también las dos cubiertas y dispone de una piscina.

Exterior del barco de Jeff Bezos. (Foto: Gtres)

El Koru fue construido con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Por ello, la utilización de las velas hace que el uso del combustible se reduzca. Por otro lado, también cuenta con un yate de apoyo de menores dimensiones llamado Abeona, que el empresario utiliza para transportar a sus invitados o realizar excursiones. El mencionado barco fue construido por Oceanco y mezcla un estilo clásico con las últimas comodidades del mercado.

Por otro lado, Jeff Bezos ha estrenado el Gulfstream G700. Esta aeronave tiene un precio en el mercado de 80 millones de dólares y cuenta con todo lujo de comodidades en su interior. A pesar de que el creador de Amazon no ha hecho pública esta compra se ha podido saber gracias a Jack Sweeney.

Jeff Bezos has another new jet ✈️

A brand new Gulfstream G700

N11AF delivered on 7/10/2024 pic.twitter.com/nyZAfJByqk

— Jack Sweeney (@Jxck_Sweeney) August 20, 2024