Kiko Matamoros destapa su último retoque estético

Como cada lunes, Sálvame ha dado pistoletazo a una semana marcada por la llegada de las vacaciones propias de Semana Santa. Sin embargo, en el plató del programa de las tardes de Telecinco han seguido estando presentes algunos de sus rostros más destacados, entre los que está el de Kiko Matamoros. Es costumbre ver al colaborador opinar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, y en esta ocasión no iba a ser distinto, aunque ha llamado especialmente la atención un rasgo de su cara que no ha estado exento de polémica.

Unos minutos después de dar pistoletazo de salida al espacio televisivo, María Patiño se dirigía hacia su compañero con una idea clara: «Se ha hecho algo este fin de semana, porque yo se lo noto en la cara», comentaba, haciendo referencia a un retoque estético que Kiko habría llevado a cabo en su rostro. Algo que el protagonista en cuestión ha querido matizar, aclarando que se sometió a esta alteración la semana pasada.

En cuestión de instantes, otros de los periodistas y colaboradores presentes en Sálvame han comenzado a hacer preguntas al prometido de Marta López Álamo sobre esta nueva intervención, alegando que se había «paralizado la frente». Algo que el propio Kiko ha negado rotundamente, alegando que se trata de un pequeño retoque «en las cejas» que ya se había hecho previamente, y dejando entrever que no tenía intención de seguir hablando sobre el tema.

Un retoque de tantos

Cabe destacar que no es la primera vez que Matamoros se somete a un retoque estético de este tipo. Si algo caracteriza al padre de Diego Matamoros son las cirugías que ha llevado a cabo en un sinfín de ocasiones, las cuales han generado cierta controversia dentro del universo 2.0. Una de las más destacadas ha sido la de nariz, la cual se realizó hace varios años y sin embargo sigue sin estar exenta de polémica. Gracias a este paso por quirófano, el colaborador luce una nariz mucho más fina que la original y que combina a la perfección con otras alteraciones como el rejuvenecimiento facial, el cual incluye la blefaroplastia y el lifting facial. La primera de ellas se utiliza para eliminar el exceso de piel y de grasa alrededor de los ojos, mientras que la última tensa y levanta la piel del rostro para dar así una sensación de juventud perfecta pese al paso de los años.

Pero no todo es de color de rosa en el mundo relacionado con el bisturí, y en 2020, el padre de Laura Matamoros visitó otra vez el quirófano para someterse a una reducción de estómago que resultó ser todo un fiasco. Y es que, poco después de que tuviera lugar la intervención, el colaborador experimentó cierto malestar y complicaciones por los que tuvo que ser hospitalizado de manera urgente. Un mal episodio que no parece haber quitado las ganas al ex de Makoke de seguir inmerso en sus arduos intentos por mantener el divino tesoro de la juventud en perfecto estado.