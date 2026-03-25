Tres semanas después del fallecimiento del periodista Fernando Ónega, su familia celebró un emotivo funeral en la Parroquia de San Juan de la Cruz, en el histórico barrio madrileño de Chamberí. La ceremonia, que tuvo lugar el martes 24 de marzo a las 20:45, reunió a familiares cercanos, amigos íntimos y rostros destacados del mundo del periodismo y la política, todos ellos allí para rendir homenaje a una de las figuras más relevantes de la comunicación española.

Sonsoles Ónega fue una de las primeras en llegar, minutos después de concluir la emisión de su programa en Antena 3, Y ahora Sonsoles. Vestida de riguroso luto, la presentadora mostró su dolor y agradecimiento por el apoyo recibido, mientras los familiares más cercanos, incluida su hermana Cristina y la viuda del periodista, Ángela Rodrigo, llegaban para acompañarla. También estuvo presente Fernando Ónega Jr., el hijo menor del periodista, que prefiere mantenerse fuera del foco mediático.

Sonsoles Ónega en el último adiós a su padre. (Foto: Gtres)

Poco después, comenzó la llegada de numerosos rostros conocidos. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el diputado del Partido Popular Borja Sémper y su esposa, la actriz Bárbara Goenaga; así como destacados periodistas como Pedro Piqueras y María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Esta concurrencia recordó la capilla ardiente celebrada el 4 de marzo en la Casa de Galicia, donde Fernando Ónega recibió un homenaje considerado «digno de un hombre de Estado».

El funeral reunió también a importantes figuras del periodismo y de la política española. Entre ellos se encontraban Vicente Vallés, Susanna Griso y Lorenzo Milá, así como representantes institucionales de todos los signos políticos, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La presencia de la Reina Letizia, amiga íntima de Sonsoles Ónega, subrayó la relevancia y el respeto que Fernando Ónega inspiró a lo largo de su vida profesional.

Isabel Díaz Ayuso en el último adiós a Fernando Ónega. (Foto: Gtres)

Fernando Ónega fue un referente indiscutible del periodismo político. Su trayectoria incluyó el papel de portavoz de la Presidencia del Gobierno durante el primer mandato de Adolfo Suárez, la dirección de grandes cadenas de radio nacionales como la SER, COPE y Onda Cero, y la presentación del telediario nocturno de Antena 3 Noticias durante varios años. Su estilo analítico y pedagógico le permitió informar sobre la actualidad con rigor y transformar la manera en que se comunicaban los hechos durante la Transición, consolidándose como un referente durante más de seis décadas. Reconocido con numerosos premios, entre ellos el Ondas a la trayectoria, la Antena de Oro, el Micrófono de Oro y el Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, Ónega dejó un legado profesional sólido, admirado tanto por colegas como por sucesivas generaciones de periodistas. Sus hijas, Cristina y Sonsoles, recogieron ese legado en la ceremonia, demostrando el profundo vínculo familiar y el respeto hacia la carrera de su padre.

Fernando Ónega falleció el pasado 3 de marzo a los 78 años, dejando atrás una carrera intachable y un ejemplo de profesionalismo que sigue inspirando a toda una generación de comunicadores. Este martes, su familia y amigos le dieron el último adiós en un acto cargado de emoción y recogimiento, reafirmando el impacto y la relevancia de su legado en la historia del periodismo español.