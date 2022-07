La Cumbre de la OTAN ha sido el tema por excelencia de la semana. Un evento celebrado en la capital que ha vuelto a resaltar la Marca España en nuestro país y que ha convertido a la reina Letizia en la perfecta anfitriona. Con la sonrisa que tanto le caracteriza y fiel al protocolo, la monarca ha acogido a los acompañantes de las autoridades que se han dado cita en Madrid. Y es que, aunque mucho se ha hablado de sus estilismos que han demostrado, una vez más, que a mejor vestida no le gana nadie, lo cierto es que han pasado desapercibidos algunos gestos que dejan entrever la cercanía de la mujer de Felipe VI con sus invitados.

La redacción de LOOK se ha puesto en contacto con Marina Fernández, directora de la Escuela Internacional de Protocolo, que ha analizado el comportamiento que Letizia ha tenido con Jill Biden y la señora Macron. “Fue una cicerona cercana y amable, guiando a los consortes en las visitas sociales y culturales que han resituado la Marca España”, ha comenzado diciendo. Dejando a un lado los errores de protocolo como las gafas de sol, la ausente reverencia en cada acto o los comentados estilismos de las nietas de Biden, lo cierto es que la Reina ha triunfado en este nuevo reto.

Lo que especialmente ha llamado la atención ha sido el hecho de que la primera dama de Estados Unidos se haya adelantado a su marido para llegar antes a Madrid y pasar un rato agradable junto a Letizia. “A pesar de los retrasos, a pesar de los saludos con gafas de sol de por medio, la sintonía entre ambas mujeres es innegable”, ha relatado Marina. Además, la visita de ambas a un centro de refugiados ucranianos ha posicionado a España en un buen lugar en los medios de comunicación internacionales pues, tal y como ha informado la experta en protocolo, este acto ha dejado muy clara “la postura de ambos países ante el conflicto”. Y es que, los abrazos y las sonrisas que la Reina y la primera dama han compartido no solo deja claro que entre ellas hay establecida el principio de una amistad, sino también la situación de España y Estados Unidos “en el tablero de las relaciones internacionales”, como bien ha recalcado la directora de la Escuela Internacional de Protocolo.

Otro gesto que tampoco ha pasado desapercibido ha sido la complicidad de Letizia con la señora Macron. Durante el tradicional besamanos, la monarca no tuvo ningún reparo en mostrar el especial afecto por alguno de sus invitados, en concreto con el matrimonio de Emmanuel y Brigitte Macron, a los que recibió de manera afectuosa. “Su Majestad vuelve a utilizar el Protocolo como medio de comunicación: en un encuentro de este tipo lo esperado es un sobrio y formal apretón de manos. Con sus abrazos, doña Letizia escenifica no sólo su amistad con Brigitte, sino la complicidad institucional franco-española”, ha explicado Marina a este digital, haciendo referencia al cariñoso saludo de la Reina a la primera dama francesa.

Y es que, aunque Letizia haya superado con creces su complicado papel como anfitriona y su buen conocimiento del protocolo, lo cierto es que durante los actos de la Cumbre de la OTAN también hubo pequeños despistes. En las fotografías que los Reyes realizaron en el besamanos con cada uno de sus invitados, en ocasiones pareció un baile de posiciones. Lo habitual es que el mandatario invitado se coloque en el centro, el rey Felipe a su izquierda y la Reina a su derecha, quedando la pareja del invitado a la izquierda del monarca.

No obstante, no fue así y durante este proceso hubo todo tipo de composiciones, como los Reyes en el centro y sus invitados a los lados o el primer ministro de Luxemburgo a la derecha de Letizia. Pese a todo, la Reina hizo su mejor actuación y, como no podía ser de otra manera, luciendo moda española, “creando de nuevo Marca España”.