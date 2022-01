Desde luego esta entrega de La isla de las tentaciones no está dejando indiferente a nadie. Nuevos concursantes y por supuesto, algunas novedades en cuanto a las reglas del reality que tiene lugar en República Dominicana. Durante el último Debate, Sandra Barneda ya anunciaba que algo importante iba a suceder, pero que no se iba a emitir en toda su totalidad, pues para eso habrá que esperar a esta noche.

Es necesario recordar que, ha habido un cambio en la programación y que la gala tiene lugar este 4 de enero a las 22:00 horas en Telecinto. Una entrega que promete no dejar indiferente a los telespectadoras, aunque ya se han filtrado algunas imágenes.

Mientras comentaban las últimas jugadas de los concursantes, los colaboradores iban viendo la escena que ha hecho historia en el programa. Nagore Robles, Marta Peñate, Terelu Campos, entre otros, ya sabes qué es lo que sucede. Pero ¿de qué se trata? Tres participantes han hecho un trío, algo que no había sucedido hasta ahora.

La secuencia que se muestra en el Debate no desvelaba la identidad de los integrantes, pues deja en el aire que podría tratarse de Nico, Miriam y Rosana, sin embargo las redes sociales han dado con quid de la cuestión unos minutos después de que se desvelara este gran secreto.

Finalmente, sale a la luz que se trata de Álvaro -pareja de Rosario-, Sabela y Rosana -esta última había tenido un idílio con Nico, uno de los compañeros de Álvaro-. Si bien todo apuntaba a que se trataría de Nico, Rosana y Miriam, ha resultado ser todo lo contrario. En la escena que se podrá ver en unas horas se puede ver el diaólogo que mantienen mientras están los tres protagonistas en la cama. Sabela dice, «¿Y Nico? a lo que Rosana responde: «En su cama». Por su parte, Álvaro dice, ¿Tú a qué has venido, a jugar? Yo me apunto a todo».

En los totales, Álvaro sigue sorprendido por lo sucedido. «No me he visto en una de estas en la vida», dice mirando a cámara. ¿Cómo le sentarán estas imágenes a la que es su pareja? No obstante, Rosario, ha dejado claro que Álvaro no es el hombre de su vida. De hecho, ella fue quien dio el paso primero y le fue desleal con Suso y más tarde con Simone. Rosario se ha dado cuenta gracias a esta experiencia de que no quiere estar con su pareja.

También, hay que esperar para ver la reacción de Nico porque no ha salido cómo le sentará que una de las tentadoras con las que ya había intimado haya tomado la decisión de hacer este trío.

Una ruptura inminente

Después de que Sandra le fuera infiel a Darío antes de entrar a La isla de las tentaciones, la joven volvió a caer en la tentación con Rubo. Darío, pidió una hoguera de confrontación que fue determinante en su relación.

Vieron imágenes, hablaron, pero Darío llegó a una conclusión y determinó que tenía que poner punto final a esta aventura. «Me voy solo Sandra», dijo a la presentadora.