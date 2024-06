Toñi Moreno, en calidad de presentadora, ha acudido este lunes, 10 de junio, a la 64º edición de los premios Lazarillo celebrados en la Feria del Libro de Madrid. La periodista se lanzó como escritora en 2014 con la obra La chica que no creía en los milagros: manual de recetas domésticas para ser feliz y, tan solo seis años después, regresó con Madre después de los 40. La verdad del cuento. Pese a haber escrito las páginas mencionadas, lo cierto es que ella misma no se considera autora, ya que piensa que dos obras no son suficientes como para conseguir dicha distinción. No obstante, sí se define como toda una lectora empedernida y así lo ha hecho saber ante las cámaras de Gtres.

«Yo siempre tengo un libro abierto. A mí me ha salvado de muchas cosas la literatura. Primero porque me hizo soñar con que yo podía cambiar mi vida y mi realidad. Y luego porque te da otra visión y otra cultura», comenzaba a decir. Pese a que a día de hoy la lectura es uno de sus hobbies, lo cierto es que durante su infancia no contó con ese privilegio: «En mi casa, había pocos libros, porque mis padres estaban mas centrados en trabajar y en sacarnos adelante. Entonces tuve la gran suerte de encontrarme con una profesora de literatura en el colegio, que me dio mi primer libro. La casa de los espíritus de Isabel Allende. Y a partir de ahí mi vida cambió y me hice lectora», recordaba.

Precisamente, con motivo de su experiencia pasada, ha querido inculcar a única hija la importancia de sumergirse en la magia de los libros. «Lo primero que se le regaló a mi hija al nacer fue un libro, de esos que eran de tela. Mi niña está aprendiendo ahora a leer. Pero yo por las noches le cuento cuentos», comentaba. Tanto es así que, durante el discurso que ha pronunciado como presentadora del acto, ha vuelto a reflejar el orgullo de poder ser la cara visible de este tipo de eventos culturales: «Orgullosa de presentar este acto porque quiero que mi hija sea una gran lectora. Como madre se lo importante que es fomentar los hábitos de lectura en nuestros hijos, que tienen una edad muy temprana», aseguraba.

Toñi Moreno en la 64º edición de los premios Lazarillo. (Foto: Gtres)

La hija de la periodista tiene ya cuatro años y medio pero no viven en la misma ciudad, por cuestiones de trabajo. La pequeña vive en Sevilla y ve a su madre los fines de semana. Ante esta situación, Toñi ha confesado que, bajo su punto de vista, la conciliación familiar es completamente mentira: «Es dificilísimo. Yo no me puedo quejar, soy una privilegiada. Tengo una estructura familiar maravillosa, pero yo pienso en una madre soltera con un sueldo mileurista, y eso es imposible. Tenemos ahí una lucha importante. Yo he sido madre con 46 años porque antes no me lo podía permitir», manifestaba.

Toñi Moreno en la 64º edición de los premios Lazarillo. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, más allá de la lectura, Toñi Moreno ha sido preguntada por María del Monte, íntima amiga suya que recientemente se ha enfrentado a una difícil situación judicial con su sobrino, Antonio Tejado. «Está muy bien, pero no me gusta hablar. Ayer estuve comiendo con ella, fuimos a celebrar mi cumpleaños. La adoro la quiero. Y esta muy bien», concluía.