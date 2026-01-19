Toni Hernández, ex marido de Sara Montiel, operado de un grave tumor
Según Saúl Ortiz, Toni Hernández estaría atravesando un "complicado proceso oncológico"
El que fuera marido de Sara Montiel "se va a someter a un proceso de quimioterapia bastante fuerte"
Toni Hernández fue el último marido de Sara Montiel. La pareja se dio el «sí, quiero» de forma secreta en octubre de 2002 y tan solo un año después anunciaron su separación. Hasta la fecha, los motivos de su ruptura siguen siendo un auténtico misterio y, aunque desde entonces, Toni ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, este 2026 ha vuelto a acaparar la atención mediática tras conocerse su último revés de salud.
Ha sido el periodista Saúl Ortiz quien ha sacado a la luz que el que fuera esposo de la actriz y cantante española está «gravemente enfermo». «Está sufriendo un proceso oncológico muy complicado», comenzaba a explicar desde el plató de Fiesta. «Está en Cuba y me cuentan que lo está pasando realmente mal. Ha tenido que ser intervenido para poder extirpar ese tumor del que está afectado y las próximas semanas van a ser claves porque se va a someter a un proceso de quimioterapia bastante fuerte para poder subsanar este problema que tiene y que le ha llevado a perder mucho peso y pasar muchas dificultades», desvelaba.
Sara Montiel y Toni Hernández. (Foto: Gtres)
Ortiz continuaba señalando que, sin duda, la preocupación en torno a su salud era «bastante alarmante» y que, como no podía ser de otra manera, las personas de su entorno le han transmitido que están muy preocupadas. «Saben que es un señor muy optimista, con ganas de salir hacia delante, pero no dejan de estar muy preocupados porque al final está a muchos kilómetros y la situación no es fácil», concluía, señalando que sus seres queridos residen en España.
Toni Hernández vive en Cuba (su tierra natal) desde hace muchos años y es allí donde ha decidido luchar contra esta complicada enfermedad que le han diagnosticado. Fue en La Habana donde estudió en la Escuela de Cine y donde, precisamente, nació su amor platónico por Sara Montiel. Un amor que, aunque terminó hace muchos años, según Saúl, podría no haber superado. «Desde entonces ha pasado muchísimo tiempo, y mirando su foto de perfil de WhatsApp, todavía conserva la imagen con Sara Montiel. No ha rehecho su vida que sepamos, y es una situación difícil», zanjaba. Unas palabras que Omar Suárez aclaró señalando que, a pesar de la relación sentimental que mantuvieron, Toni siempre fue un fanático de su carrera y que tal vez, por ello, continúa llevando una foto suya en su teléfono.
Aunque el periodista ha dejado más que claro que se encuentra a la espera de recibir más información que aclare el avance que va experimentando en su recuperación, otra de las colaboradoras del programa ha hecho hincapié en que su vida actual se limita a ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. «Los sueldos allí son mínimos y él está en un centro cuidando ancianos, de personas mayores. Lleva una vida muy austera. Esto ha sido un mazazo», sentenciaba.