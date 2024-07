Zeus Montiel reaparece tras la última polémica de Tony Hernández sobre su madre

Luis Miguel reunió este fin de semana a numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país en su doblete en el nuevo escenario del Santiago Bernabéu, en Madrid, con motivo de su gira mundial. Entre ellos, destacan Paula Echevarría y Miguel Torres, que no pararon de cantar en ningún momento, Edurne y David de Gea, Nieves Álvarez, Margarita Vargas, Julissa Reynoso y Sandra Garal, o Zeus Montiel, entre otros.

Este último, fue captado por las cámaras de Gtres a su llegada al recinto situado en pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de la capital madrileña. El ex concursante de Gran Hermano VIP se mostró muy feliz por asistir al concierto, pues en sus propias palabras, es fan del Sol de México desde bien pequeño gracias a la influencia de su madre, Sara Montiel. «Me gusta su carisma, su manera de ser y su voz que es una de las mejores voces que hay en el mundo. Para mí es una referencia y desde que nací mi madre me ponía Luis Miguel y los boleros. Mi madre cantó muchas versiones o canciones de él», dijo orgulloso. Zeus, cabe destacar en este sentido, fue el segundo hijo adoptado por el matrimonio Pepe Tous y la actriz y cantante fallecida en abril de 2013.

Zeus Montiel, en las inmediaciones del Santiago Bernabeu. (Foto: Gtres)

Precisamente alrededor de la figura de Sara Montiel, Zeus fue preguntado expresamente por la polémica que surgió en torno a las últimas declaraciones de Tony Hernández, quien fuera la última pareja sentimental y marido de María Antonia Abad Fernández -su nombre de pila-. Tony visitó el plató de Y ahora Sonsoles hace escasamente un mes, asegurando que su matrimonio con la artista fue una historia real por su parte, pero que la manchega se aprovechó de su juventud e ingenuidad. «Yo ni he visto ni tengo nada que decir sobre Tony, respeto lo que haga cada uno pero yo ahí no me meto. Yo me quedo con el cariño que le tiene la gente a mi madre, que siempre va a ser parte de la historia de España», dijo Zeus sobre este asunto.

Tony Hernández llegó a la vida de Sara Montiel en el año 2001, y lo cierto es que desde el primer momento la artista quedó prendida de él pese a la opinión contraria de su círculo más cercano. Los hijos adoptivos de la intérprete junto a Pepe Tous, Thais y Zeus, no respaldaron su relación con Hernández. No obstante, la protagonista de la película La violetera optó por seguir los dictados de su corazón. La pareja decidió pasar por el altar en 2002. La suya fue una boda que se celebró en secreto y alejada de los medios de comunicación.

Sobre la vida personal de Zeus Montiel, el hijo de Sara confesó estar «muy bien» y «soltero» después de su ruptura con Susanna Bianca, a quien conoció durante su participación la octava edición del reality antes citado, en Telecinco. De este modo, Zeus está centrado en su faceta como músico. Tanto, que próximamente viajará a México para abrirse puertas en la industria allí. «Yo estoy muy bien en la música y haciendo conciertos. Ahora en octubre iré para México para presentarse en sociedad y conquistar Latinoamérica, que siempre ha sido mi sueño».