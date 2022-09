En su recién estrenada andadura como influencer, Victoria Federica está contando con los mejores maestros. Estos son nada más y nada menos que Tomás Páramo y María García de Jaime, quienes aunque ya mantenían una buena relación amistosa con la hija de la Infanta Elena, están guiándola en todos y cada uno de los pasos que da como creadora de contenido y en su vida personal. Tanto es así, que el matrimonio se ha consolidado como uno de los grandes apoyos de la joven en su reciente operación de peritonitis, la cual tuvo lugar hace tan solo unos días.

Con motivo del estreno de la Semana de la Moda de Madrid, ambos influencers se desplazaron hasta Ifema para ser partícipes del desfile de Redondo Brand. Una ocasión de lo más especial en el ámbito estilístico en la que María y Tomás no tuvieron problema en atender a los medios de comunicación allí presentes para darles el último parte de salud de Victoria Federica, de la cual no se ha vuelto a saber nada sobre su recuperación: “Está en casa, dolorida, pero ha ido todo bien”, confesaban, tranquilizando así a todos los seguidores de la sobrina del Rey Felipe, confirmando que ya está en casa, como ya se había podido saber previamente gracias a la visita del hijo de la Infanta Cristina, Juan Valentín, al domicilio en el que vive Victoria Federica junto a su madre.

No obstante, y siguiendo la línea hermética habitual para respetar la privacidad de su amiga, Páramo y García de Jaime no han querido dar muchos más detalles sobre la nieta predilecta del Rey Juan Carlos, esperando a que sea ella quien se pronuncie sobre lo sucedido a través de sus redes sociales o por otra vía para informar a sus más de 200 mil seguidores sobre su estado de salud actual. Por el momento, ni la joven ni ninguno de sus seres queridos se han pronunciado al respecto para dar una explicación más extensa. De hecho, hace tan solo unos días, el padre de la protagonista en cuestión, Jaime de Marichalar, se enfadaba duramente con la prensa al preguntarle esta por cómo se encontraba Victoria Federica dada su reciente intervención quirúrgica. El ex de la Infanta Elena pidió encarecidamente que los reporteros que estaban a su alrededor le dejaran en paz, ya que no iba a hacer declaración alguna, y mucho menos de sus hijos pese a que una de ellas se había enfrentado a una operación bastante grave.

De esta manera, la prima de la Princesa Leonor ha puesto el broche de oro de la peor manera a un verano de lo más movido, en el que ha tenido oportunidad de viajar a algunos de los rincones más destacados del país junto a algunos amigos, como Gonzalo Caballero, demostrando que está muy bien rodeada pese a su reciente ruptura con Jorge Bárcenas.