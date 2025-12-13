Lydia Bosch puede presumir de ser la orgullosa madre de tres hijos: Andrea Molina -fruto de su relación con Micky Molina-, y los mellizos Ana y Juan, fruto de su matrimonio con Alberto Martín. Estos últimos han conquistado las redes sociales, donde despuntan en TikTok e Instagram con más de 600.000 seguidores. De hecho, Juan, bajo el nombre de Papri, ya reúne más de 40 millones de likes en su perfil con tan solo 21 años.

El joven destaca por su creatividad y humor a la hora de crear contenido. Al igual que su hermana Ana, quien pese a no ser tan activa, también se ha convertido en un reclamo para las marcas. De hecho, cada vez que aparecen juntos muchos les define como un «dúo increíble». Incluida Lydia, que ha demostrado ser la mayor fan de sus hijos.

Lydia Bosch. (Foto: Gtres)

Ana y Juan, los mellizos «influencers» de Lydia Bosch

Pese a que el perfil de Juan suele ser básicamente de humor, hay ocasiones en las que no pierde la oportunidad de reafirmar el cariño que siente por su familia. Por ejemplo, con la extensa carta que Juan dedicaba a su madre en 2024. «Gracias por siempre tirar para adelante, sean cuales sean las dificultades y las circunstancias. Por mirar siempre antes que por ti y sobre todo por enseñarme a querer de manera incondicional», escribía en la emotiva publicación.

En cuanto a sus gustos, Juan se declara un gran amante del toro, mientras que Ana continúa inmersa en los estudios universitarios habiéndose matriculado en un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la especialidad bilingüe.

Lydia Bosch con sus dos hijos, Ana y Juan Martín. (Foto: Gtres)

En cuanto a Lydia Bosch, no cabe duda de que apoya al máximo esta faceta de sus hijos pequeños, e incluso ha participado en algún vídeo con ellos. Recientemente, la actriz protagonizaba un divertido momento junto a su hija Ana sumándose a un divertido trend en el que ha querido demostrar lo mucho que conoce a la joven. En el divertido vídeo, vemos a Ana plantearle varias preguntas a su madre sobre su vida, sus gustos y pequeñas manías.

Lydia Bosch y su hija Andrea Molina. (Foto: Gtres)

Una gran conexión familiar

Pese a que la actriz acierta todas las respuestas, su hija le hace ver que no e insiste en que están mal: «Ay Ana flipo, no es verdad», se lamenta Bosch sin dar crédito. De ese modo, deja claro que las dos tienen una gran química tanto delante como detrás de cámaras. «Pues mira, tenemos que pasar más tiempo juntas», argumenta Lydia a su vez resignada. «Una relación de madre e hija estupenda», apunta entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lydia Bosch (@lydiabosch)

Viendo el gran talento de sus hijos para el entretenimiento y la comunicación, no cabe duda alguna de que Ana y Juan han heredado el carisma y la versatilidad que siempre ha mostrado Bosch en sus papeles.

Por otro lado, Andrea Molina, su hermana mayor de 33 años, también ha demostrado tener un vínculo muy cercano con los dos jóvenes. «Se me cae la baba con ellos. Van a tener mi apoyo incondicional en todo», argumentaba al respecto cuando le han sacado el tema.