La Semana Santa de Málaga siempre ha tenido un significado profundo para Terelu Campos. Este 2025, sin embargo, su vivencia ha estado marcada por una mezcla de emociones que ha dejado huella tanto en ella como en quienes la han visto participar. Las imágenes que han visto la luz muestran a la colaboradora televisiva completamente derrumbada frente a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, uno de los momentos más emotivos del Lunes Santo malagueño. A su lado, un reencuentro lleno de cariño: el abrazo cálido con María del Monte, en una escena que refleja tanto consuelo como complicidad.

Terelu ha comenzado la Semana Santa entre lágrimas, recogimiento y recuerdos. La pérdida de su madre, María Teresa Campos, en septiembre de 2023, ha hecho que estas fechas -ya de por sí emotivas-, cobren un nuevo matiz de dolor. Málaga y su Semana Santa eran una cita ineludible para la familia Campos. Así lo ha expresado la propia Terelu en múltiples ocasiones, y este año ha quedado patente en su gesto compungido al contemplar la imagen del Cautivo, símbolo de devoción para miles de malagueños, pero también de esperanza y consuelo.

Terelu Campos en Málaga. (Foto: Gtres) Para la ocasión, Terelu Campos ha vuelto a elegir para la ocasión un look muy similar al del año pasado, apostando de nuevo por un elegante traje chaqueta blanco que ha combinado con una camiseta rosa, un conjunto sobrio pero cargado de simbolismo que refleja tanto respeto como emoción. La comunicadora ha viajado hasta Málaga sola, sin la compañía de ningún miembro de su familia, para vivir una jornada profundamente significativa. Algo que ha llamado especialmente la atención de los presentes teniendo en cuenta que Alejandra Rubio sí participó activamente en la jornada del Domingo de Ramos, caminando junto a los nazarenos de la Hermandad de la Salud e hizo Estación de Penitencia con la virgen María Santísima de la Salud, una de las advocaciones predilectas de su abuela, María Teresa Campos. El especial encuentro de Terelu Campos y María del Monte Pero no todo ha sido tristeza en este emotivo Lunes Santo. También ha habido espacio para el cariño, el reencuentro y la complicidad. En el mismo escenario, Terelu ha coincidido con María del Monte, una figura muy querida y con una fuerte vinculación tanto a la Semana Santa como al mundo mediático. El abrazo cálido que ambas se han dado, acompañadas de sonrisas sinceras, ha dejando entrever la estrecha relación que mantienen.

«Siempre impacta. La primera que subí a la balconada de la casa hermandad, donde me lo encontré al lado, dispuesto en su trono, tuve la sensación de estar con él de tú a tú y me quedé sin habla. Hoy, Lunes Santo, he ido, y he vuelto a tener esa experiencia. Pero, conociéndola, es que no tiene nada que ver… me ha vuelto a pasar. El efecto es el mismo, pero no es lo mismo», ha dicho la artista en El Sur.