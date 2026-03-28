Terelu Campos ha vuelvo al mismo plató de televisión en el que su hija, hace apenas una semana, anunciaba que estaba esperando su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, el hijo actor de Mar Flores. Lo ha hecho con la felicidad que la buena noticia del estado de buena esperanza de su hija requiere, pero también afectada por el halo de polémica con el que ha llegado la confirmación por parte de su hija de su particular dulce espera.

Tanto es así que, mostrándose sincera frente a Santi Acosta, Beatriz Archidona y el resto de colaboradores del programa, la propia colaboradora desvelaba que aconsejó a su hija elegir este show a la hora de hacerlo saber a la opinión pública. Una plataforma que le ha valido a Alejandra un auténtico aluvión de críticas: «Estoy contenta de que lo hiciera aquí, lo digo de verdad. Podría haberlo hecho en otro medio, pero yo se lo aconsejé que, si la primera vez lo hizo en una revista, que por qué no lo hacía en su cadena y para el programa de ¡De Viernes!. A ella le pareció bien y estaba cerrado desde el primer momento; y por causas medicas por dirección del programa y de la productora para quien trabajaba también lo conocía».

Alejandra Rubio y Terelu Campos en un evento. (Foto: Gtres)

Esta justificación y defensa por parte de Terelu hacia la actuación de su hija, llega solo unos días después de que la joven haya decidido hacer público que se retira de la televisión en el programa Vamos a ver, espacio capitaneado por Patricia Pardo en el que Alejandra colaboraba hasta el pasado jueves. Un hecho que, lejos de tranquilizar a la colaboradora en su día a día, ha generado el efecto contrario al que todo el mundo daba por hecho: «A partir de ahí yo no…si ha pedido tranquilidad, no seré yo que con mis palabras pueda fomentar que se siga hablando de ella. Cualquier cosa que diga aquí es motivo de poderlo recoger y seguir hablando». Con estas palabras desvelaba uno de los temores que rodean su vida televisiva ahora que su hija ha dado un paso atrás. No sólo en lo referente a sus propias declaraciones sino también con la interacción con sus compañeros: «Creo que mis compañeros estoy segura de que tiene muchas cosas que decir. Yo soy su compañera y no estoy dando una entrevista; sabéis que cuando estoy ahí asumo las consecuencias», aseveraba Terelu.

Las secuelas físicas de Terelu

Terelu Campos en ‘¡De Viernes’!. (Foto: Telecinco)

Por si esto fuera poco, la reacción que ha tenido su sobrino José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ante el embarazo de Terelu y la forma en la que ambos se han enterado de la noticia, ha echado más leña al fuego a la intranquilidad de la hija mayor de María Teresa Campos. Tanto es así que, incluso, lo está notando a nivel físico: «A mi esta semana…me ha salido todo. Miren ustedes como estoy, me pongo las gafas porque creo que es un poco desagradable estar toda la noche así; no por ningún otro motivo», explicaba Terelu mostrando su ojo visiblemente afectado. «El estrés me ha provocado la bajada de defensas. Todo el proceso es lo que me ha afectado. Cuando te da la ansiedad es después; ahora estaba más tranquila». Una delicada cuestión que ha obligado que a este respecto tome una decisión: «No voy a comentar nada porque todo lo que yo hubiera tenido que decírselo a Carmen ya lo he hecho porque me he visto con ella. Yo no voy a ser quien fomente que mañana mismo se hablen de cosas».