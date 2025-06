La imprudencia de Fonsi Nieto en su moto que nos ha hecho recordar la muerte de su tío

Fonsi Nieto ha compartido unas imágenes en su perfil de Instagram que no han pasado desapercibidas. El ex motociclista ha mostrado a sus más de 126.000 seguidores un vídeo en el que aparece junto a su pareja, Maider Barthe, haciendo un recorrido en moto. Una estampa que, de primeras, no ha llamado la atención dado que por todos es conocido su pasión por el mundo del motociclismo. Sin embargo, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido. Y es que, a pesar de llevar el casco obligatorio, este no lo llevaba abrochado correctamente para asegurar la protección adecuada. Una escena que conlleva multas, independientemente de la vía por la que circules o la distancia recorrida, ya que en el caso de accidente, el riesgo de que sea mortal aumenta considerablemente.

Al tratarse de una storie de esta red social, se desconocen los comentarios que los usuarios hayan podido hacer sobre la controvertida imagen de Fonsi. Sin embargo, es inevitable que esta imprudencia no recuerde a la investigación del triste accidente que terminó con la vida de su tío, Ángel Nieto. Según varios medios, dos testigos oculares del accidente en el que falleció el mencionado relataron ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza que vieron el casco del piloto desabrochado momentos antes de la colisión.

Fonsi Nieto. (Foto: Instagram)

El terrible accidente tuvo lugar el 26 de julio de 2017 en la carretera de Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulalia del Río (Ibiza). El ex piloto manejaba un quad que terminó chocando con un Fiat 600 Blanc conducido por una mujer de mediana edad de origen alemán. Ángel sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico que fue agravándose con el paso de los días, perdiendo la vida por un «empeoramiento súbito», el 3 de agosto de ese mismo año.

El desgarrador mensaje de Fonsi al morir su tío

Fonsi Nieto fue uno de los familiares mas afectados por la muerte de Ángel, ya que estaba muy unido a él, más allá de sus lazos sanguíneos que compartían, por su pasión por el deporte, entre otros muchos aspectos. Su marcha fue un duro varapalo irreparable, y es por ello por lo que no dudó en escribir una sentida carta tras su marcha en sus redes sociales.

Fonsi Nieto y su tío, Ángel Nieto. (Foto: Gtres)

«Qué puedo decir… Buen viaje tío, mi tío, mi referente… Una leyenda. Dejas un vacío muy grande y nuestros corazones rotos. Pero nos has enseñado mucho a ser las personas que somos hoy en día. Hasta siempre, amigo», expresaba. Un sentimiento al que se unió su ex mujer, Alba Carrillo, quien también se mostró muy apenada con el triste fallecimiento del motociclista. «Desde la pena enorme que siento por tu partida, te prometo que me encargaré de que mi hijo te siga teniendo como referente en la vida y sonría al hablar, orgulloso de su tío Angelito. Eres grande», decía la colaboradora de televisión.