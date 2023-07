Las cariñosas fotografías de Fonsi Nieto con Maider Barthe en Ibiza

Fue en junio de 2022 cuando la revista del saludo confirmaba el nuevo amor de Fonsi Nieto: una periodista barcelonesa llamada Maider Barthe que había conseguido devolverle la ilusión en el terreno sentimental. Meses antes, el ex piloto anunciaba su separación con Marta Castro tras casi cinco años de matrimonio y un hijo en común. No obstante, pese a su reciente ruptura, Fonsi volvía a estar enamorado y así lo ha ido reflejando cada vez que ha aparecido públicamente junto a su nueva novia. Sin ir más lejos, este martes, Fonsi y su pareja se mostraron muy cercanos disfrutando de sus esperadas vacaciones en Ibiza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @mai_barthe

En las imágenes se puede ver como la pareja estuvo muy cercana durante una jornada en zodiac rodeados de amigos y del mar mediterráneo. Estuvieron abrazados derrochando complicidad en todo momento, dejando entrever el buen camino que ha tomado su noviazgo. Juzgando las fotografías, Fonsi y Maider buscaban constantemente el contacto físico del otro, un gesto que sin duda es un indicio del enamoramiento que existe entre ellos. Más allá de estas instantáneas, ambos están compartiendo con sus seguidores de Instagram las agradables veladas que están viviendo en sus esperados días de descanso. De hecho, la pasada madrugada, Fonsi publicaba unos videos donde disfrutaba en Lío, uno de los pubs con espectáculos de cabaré y sesiones de Dj más famosos de la isla.

Fonsi Nieto y Maider Barthe en Ibiza/ Gtres

El nuevo amor de Marta Castro

El lugar donde han dado rienda suelta a su amor Fonsi y Maider ha sido Ibiza, el enclave paradisiaco donde hace tan solo unos días, Rodri Fuertes y Marta Castro, ex pareja del Dj, eran fotografiados por primera vez protagonizando una romántica escena en la isla balear. Sin duda, se han convertido en la nueva pareja sorpresa de la temporada estival y es que ninguno de los dos se había pronunciado sobre el inicio de este nuevo romance. Marta ha sido la única que ha publicado una story en la red social mencionada, donde aparece Rodri pasando el brazo por su hombro mientras ella sonríe muy cómplice en las instalaciones Ushuaia.

No obstante, aunque la influencer haya publicado ya su primera foto juntos, ninguno ha oficializado con sus palabras que mantengan ningún tipo de relación sentimental, aunque las imágenes hablan por sí solas. En ellas, aparecen fundándose en un romántico beso mientras se refrescan en el mar de las altas temperaturas del verano. Química y complicidad son los adjetivos que mejor definen la escena ya que, aunque no hayan confirmado su romance, con sus actos dejan claro que se encuentran viviendo una emotiva historia de amor.

Sin duda, pese a su «reciente» ruptura, Marta y Fonsi han conseguido rehacer su faceta sentimental. Cuando salió a la luz el romance del ex piloto con Barthe, la empresaria no dudó en dedicarle unas bonitas palabras desde la revista ¡Hola!: «Me alegro mogollón», aseguraba. Explicaba que no conocía personalmente a la joven pero que sabía que cuidaba muy bien de su hijo y que al final eso era lo más importante para ella.