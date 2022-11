Tamara Falcó revela si se encontró con el Rey Juan Carlos en Abu Dabi

Tamara Falcó ha pasado unos días en Emiratos Árabes. La marquesa de Griñón viajaba a Abu Dabi para asistir a la boda de una de sus amigas, Khali El Assir, hija de María Fernández-Longoria, con Juanjo Franco, hijo de Francis Franco y María Suelves. Pero no ha sido la única cita que la hija de Isabel Preysler ha tenido en la zona, ya que también estuvo en Qatar en el concierto de su hermano, Enrique Iglesias.

La aristócrata no ha dudado en contar algunas cosas de este viaje en el plató de El Hormiguero: «Primero estuve en Doha en el concierto de Enrique, hacía mucho que no le veía. Era un concierto que tenía que haber tenido lugar hace un tiempo, pero se retrasó por razones técnicas, y luego me trasladé a Abu Dabi, donde tenía una boda», ha contado la marquesa de Griñón que, en principio, no ha querido entrar en más detalles sobre esta escapada.

Tanto el presentador del espacio, Pablo Motos, como algunos de sus compañeros, han aprovechado la ocasión para preguntarle sobre la boda y han insinuado que seguramente estaría plagada de personalidades destacadas, de la talla de royals, como el Rey Juan Carlos, al que se han referido, dado que reside en Abu Dabi desde el verano de 2020. Una insinuación a la que Tamara Falcó ha respondido echando balones fuera: «Las más vip era la novia, mi amiga, que se casaba y estaba guapísima», ha dicho Tamara. Sin embargo, esta respuesta no ha bastado a Pablo Motos, que ha insistido y ha preguntado directamente por el padre de Felipe VI. «¿Estaba el rey emérito?», le ha dicho.

Con mucha diplomacia, Tamara Falcó ha respondido a la pregunta de su compañero, pero no ha despejado las dudas sobre el anterior jefe del Estado: «Quizás sí, quizás no», ha dicho. Unas palabras que, como era de esperar, no han dejado contentos a sus compañeros, pero que han demostrado que la marquesa de Griñón es toda una experta en dar evasivas y guardar silencio cuando no es conveniente contestar de manera directa. Así las cosas, parece que, por el momento, nos vamos a quedar con la duda de si el Rey Juan Carlos estaba presente en esta importante boda.

Una nueva etapa

Después de unas semanas en el ojo del huracán tras su anuncio de compromiso y su ruptura de Íñigo Onieva, Tamara Falcó está disfrutando de una etapa más tranquila. La marquesa de Griñón está centrada en su trabajo y en su familia, así como en su grupo de amigos, que se han convertido en sus grandes apoyos después de unos momentos muy complicados. Mientras tanto, desde el entorno del empresario parece que no descartan que Íñigo Onieva pueda intentar reconquistar a la Marquesa, aunque ella ya dijo que no ve posible darle una nueva oportunidad.