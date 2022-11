Íñigo Onieva recupera con el paso de los días su sonrisa. En las últimas semanas, cada vez que se ha dejado ver, el empresario se ha mostrado serio y cabizbajo debido al complicado momento sentimental que está atravesando tras su ruptura con Tamara Falcó. Fue a finales del mes de septiembre cuando la vida del empresario dio un inesperado giro de 180 grados. Si bien compartía junto a la marquesa de Griñón que se habían comprometido, tan solo unas horas después ese sueño comenzó a desvanecerse.

Un comprometido vídeo de Onieva besándose con otra mujer en el Festival Burning Man celebrado en Nevada -Estados Unidos-, sentenció la relación con la hija de Isabel Preysler. En un primer momento, la colaboradora de El Hormiguero confió en su prometido, pero horas más tardes fue el propio relaciones públicas quien confirmó su infidelidad. Pese a mostrarse arrepentido, la expareja no se ha vuelto a dar una nueva oportunidad en el amor.

Tras esta polémica situación, Tamara se trasladó a vivir con su madre mientras Íñigo Onieva continuaba en el piso que compartían en el centro de Madrid. Estuvo encerrado a cal y canto durante varios días, pero ya ha comenzado su nueva vida. De hecho, durante la jornada de este lunes 7 de noviembre se ha dejado ver en una actitud que no había mostrado hasta ahora.

El hermano de Alejandra Onieva se ha dejado ver por las calles de la capital mientras ha paseado a sus mascotas, tres simpáticos perros. Con gorra y gafas de sol Íñigo ha disfrutado de un momento de calma, incluso ha esbozado alguna que otra sonrisa después de haber pasado unos días muy complicados al estar en el ojo del huracán debido a su deslealtad a la hija del difunto Carlos Falcó.

Mientras Tamara Falcó ha querido desvincularse por completo del que era el amor de su vida borrando todas las publicaciones en las que aparecía con él en sus redes sociales, el empresario ha optado por otra estrategia completamente diferente, ya que él sí que sigue manteniendo las fotografías en las que aparece junto a su ex. Por ahora, no ha habido ningún tipo de movimiento en la Red, ya que ambos se dejaron de seguir en Instagram en el momento álgido de su ruptura sentimental. Una ruptura que se ha convertido una de las más mediáticas de la crónica social de nuestro país, ya que primero Íñigo negó la deslealtad para confesarla horas más tarde.

El comunidado de Íñigo Onieva

«En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad”, dijo en una misiva.