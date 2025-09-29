El pasado 7 de julio, María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, falleció repentinamente a los 33 años en su domicilio, dejando un enorme vacío en su entorno y un futuro incierto para su hija Rocío, fruto de su relación con José Fernando. Michu sufría una enfermedad cardíaca congénita que la había llevado a someterse a varias operaciones desde 2018, y aunque no se confirmó oficialmente la causa de su fallecimiento, se sospecha que estuvo relacionada con su problema de salud. La muerte de Michu abrió un complejo escenario en torno a la custodia de Rocío, ya que su padre se encuentra ingresado en un centro de desintoxicación y no puede responsabilizarse de la crianza de la pequeña. Inicialmente se temió una confrontación entre las familias, pero finalmente, Tamara, hermana de Michu, ha confirmado que no buscarán enfrentarse judicialmente con la familia paterna de la niña.

Actualmente, Rocío vive con José Ortega Cano, y su tía, Gloria Camila, en Madrid, lejos de su familia materna. A pesar de que la madre de Michu en un primer momento había expresado que la niña permanecería bajo su cuidado, el testamento de la joven dejó claro que deseaba que su hija quedara bajo la tutela de su familia paterna, consciente de la estabilidad económica y el entorno seguro que podrían proporcionarle. Según el documento notarial, Ortega Cano y Ana María Aldón ejercerán como tutores solidarios de la menor, asegurando su bienestar y educación, y respetando siempre el derecho de la familia materna a mantener relación con la niña.

Tamara, hermana de Michu, en Arcos de la Frontera. (Foto: Gtres)

Tamara, hermana de Michu, se ha mostrado tranquila respecto a la decisión de la fallecida y ha reconocido que Rocío cuenta con todas las comodidades y oportunidades necesarias. La niña asiste a un colegio privado, recibe clases de inglés, ballet y flamenco, y disfruta de un entorno seguro y estable. Pese a las tensiones pasadas entre su familia y la de Ortega Cano, Tamara asegura que no lucharán judicialmente por la custodia, priorizando la tranquilidad y bienestar de Rocío sobre cualquier conflicto familiar. La hermana de Michu también ha confirmado que han contratado abogados para garantizar el régimen de visitas, de manera que su madre pueda ver a la pequeña en fechas señaladas como Navidades, vacaciones de verano o momentos especiales como su graduación.

Aunque la relación entre la familia materna y la paterna no es cercana debido a desavenencias pasadas, todos parecen coincidir en que el interés principal debe ser el de Rocío. Tamara ha reconocido que, pese a las diferencias con Ortega Cano y su entorno, la niña está bien y segura, rodeada de recursos y cuidados que su madre habría querido para ella. El testamento de Michu también incluyó instrucciones claras para que la familia materna tuviera acceso a la niña, asegurando así que Rocío mantenga un vínculo con sus raíces maternas.

Michu con su hija en brazos. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano, por su parte, se ha mostrado feliz de poder cuidar de su nieta, asegurando que Rocío está bien adaptada al colegio y a la vida en Madrid. En apariciones públicas recientes, el torero ha reafirmado que la pequeña recibe educación, diversión y cariño, y que su bienestar está garantizado.