La muerte de Michu, ex de José Fernando Ortega, dejó una gran incógnita sobre el futuro de Rocío, su hija en común. La pequeña de tan solo ocho años finalmente se ha trasladado de Arcos de la Frontera -donde vivía con su madre y su abuela-, a Madrid, donde reside su familia paterna. Según trascendió a los medios, el deseo de la ex cuñada de Gloria Camila era que, si algún día le ocurría algo, la menor viviera junto al clan Ortega como así ha sido. Ahora, el viudo de Rocío Jurado ha reaparecido ante los medios y ha desvelado cómo se encuentra su nieta en la capital española.

Los primeros días de Rocío en Madrid

Ortega Cano ha reaparecido en la presentación del disco Noticias del Amor, del dúo Pimpinela. El diestro no ha estado solo en este evento, sino que ha estado acompañado -debido a la ausencia de sus hijos en este momento-, por sus allegados, que también han querido dar declaraciones a los medios. «He venido con Marina -su asistenta personal-, mi hermana… Falta Gloria, la echamos de menos, pero está ahí cumpliendo -refiriéndose a Supervivientes-, la estamos siguiendo y estamos muy contentos. Siempre he creído que ella es una mujer muy valiente y ese tipo de cosas pues las hace muy bien. Yo la veo ganadora».

José Ortega Cano en la misa de Rocío Jurado. (Foto: Gtres)

Tras deshacerse en halagos hacia su hija Gloria, el torero retirado ha contado cómo recibe que su nieta Rocío viva junto a ellos en Madrid. Tras semanas de litigio con la familia de Michu por la custodia de la menor -ya que la hermana y la madre de la fallecida abogaban porque la pequeña se quedara en su casa en Arcos-, finalmente la hija de José Fernando se mudó a la capital junto a su familia paterna, que incluso ya le ha buscado un centro escolar. «Pues sí, estamos muy contentos. Gloria está muy tranquila porque le preocupaba mucho la niña. La niña está disfrutando mucho en su colegio». Yo estoy muy bien, muy tranquilo y muy feliz. Todo lo que sean buenas noticias es bonito y en este caso estamos muy contentos por la niña», ha añadido Ortega.

Lo cierto es que, aunque Michu fue previsora, el futuro de Rocío fue toda una incógnita tras la muerte de su madre. Ana María Aldón, ex mujer de Ortega Cano, hace solo unos días salió en defensa del padre de su hijo pequeño y dijo que está más que preparado para educar a la pequeña pese a la avanzada edad del viudo de La Más Grande. De hecho, contó que la propia Michu le hizo una declaración de intenciones antes de perder la vida sobre el futuro de la pequeña. «¿Pero cómo no va a estar preparado para esa responsabilidad? Ya hay otro menor. Yo no veo ninguna complicación. Mi mensaje es para todos los que estáis preocupados, no preocuparos tanto porque yo estoy segurísima de que está en muy buenas manos (…) Ella en un momento dado que me pidió que la niña se quedara conmigo y con su abuelo. Le dije que sí, me pidió el DNI para ir al notario. No me sorprendió que me lo pidiera a mí porque no solo me lo estaba pidiendo a mí, se lo estaba pidiendo al abuelo de la niña».

Michu con su hija en brazos. (Foto: Gtres)

Unas palabras que han emocionado mucho a Ortega, que ha dicho que está más que preparado no solo para cuidar a su nieta, sino también a su hijo en común con Ana María -también menor de edad-: «Yo estoy encantado de estar con mi niño y Ana María pues yo la trato muy bien».