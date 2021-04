Ha pasado un año desde que Rocío Flores, Ana María Aldón, Hugo Sierra y Alejandro Reyes, entre otros, saltaran desde el helicóptero en los Cayos Cochinos, dando así el pistoletazo de salida a ‘Supervivientes 2020’. Una edición que comenzaba días antes de que se decretara el estado de emergencia en el mundo debido a la pandemia. Doce meses después llega una nueva entrega del reality de supervivencia más famoso de la televisión que comenzará el jueves pasadas las diez de la noche.

Ya está todo preparado, presentadores, equipo, concursantes en Honduras y una audiencia fiel que ya ha comenzado a calentar motores decidiendo cómo será el comienzo de los 16 concursantes. Y es que este año la cosa empieza fuerte: ocho de los robinsones saltarán del helicóptero en la primera gala, convirtiéndose en los primeros habitantes de la isla del Pirata Morgan. El resto empezará la aventura viviendo en el Barco Encallado y deberán ganarse, cada semana, la posibilidad de convertirse en supervivientes de pleno derecho, previo salto por supuesto.

Además de esta novedad principal, el programa ya ha ‘empezado’ con varios de sus concursantes envueltos en la polémica. Y es algo que siempre da juego. Ya se sabe que la convivencia es complicada y más cuando uno tiene que vivir con desconocidos, sin comida y sin lujos. Si además ya son ‘viejos’ conocidos, el entretenimiento está servido.

Ligados a los protagonistas del momento

Olga Moreno y Antonio Canales, mujer de Antonio David Flores y familiar de Fidel Albiac. ¿Qué más puede faltar para que sean la salsa de la isla?. ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ va a tener su continuidad en Honduras de la mano de estos dos robinsones ‘enfrentados’ sin conocerse.

Cantora en Honduras

Los Flores y los Mohedano no van a ser los únicos en ‘habitar’ los Cayos. Los Pantoja tendrán, un año más, su particular representación de la mano de Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, Alejandro Albalá, ex de Isa y Sylvia Pantoja, prima de la tonadillera. Como muy bien canta la artista, ‘la leña arde’.

Dejen paso a los Bosé

Palito Dominguín, modelo, una de las más jóvenes de esta edición, amante de la naturaleza y miembro del clan Dominguín Bosé. Hija de Lucía, hermana de Bimba, nieta de Lucía Bosé y sobrina de Miguel. Mientras ella cambia las pasarelas por la supervivencia, su tío regresará el domingo a televisión de la mano de Jordi Évole. La saga continúa.

La tentación cambia de isla

Protagonistas de las dos últimas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ Tom Brusse, su exnovia Melyssa Pinto y Lola, la más controvertida de la tercera entrega, cambian República Dominicana por Honduras. ¿Qué ocurrirá entre la expareja?¿Sobrevivirá la de León a su estancia en los Cayos?.

Merlose Place segunda parte

Protagonizaron el ‘culebrón’ televisivo de la pandemia y un año después, Marta López y Alexia Rivas se verán las caras en Honduras. La ex gran hermana vuelve a participar en un reality y la periodista reconvertida en influencer se estrena en televisión con un papel muy diferente al que ha tenido hasta ahora frente a las cámaras.

De vuelta a la televisión

Como ya hizo en su momento Carlos Lozano, Agustín Bravo sigue la estela de su colega de profesión pasando de presentador a concursante. Una experiencia con la que pondrá a prueba su resistencia. Algo similar a Gianmarco Onestini, que coge el relevo de su ex, Ivana Icardi y de Hugo Sierra. El triángulo amoroso que se formó en ‘Gran Hermano VIP 7’, tuvo su continuidad en la última edición de ‘Supervivientes’ y, mientras el italiano no terminó bien con Adara, sus respectivas exparejas atraviesan un momento dulce: están enamorados y esperando su primer hijo en común.

Los más desconocidos

Finalizan el listado Lara Sajen, Valeria Marini y Carlos Alba. Son los tres más desconocidos en España, pero conocen bien el funcionamiento de las cámaras. Mientras que la primera participó en ‘Maestros de la costura’ y ha pasado por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, también ha acompañado a ‘Fangoria’ durante una década. Por su parte Valeria es toda una institución en Italia, diseñadora de lencería fue la protagonista de ‘Bámbola’, la película dirigida por Bigas Luna con la que consiguió levantar pasiones.

Por último Carlos Alba, cocinero y empresario, a punto estuvo de llegar a la final de ‘Masterchef’ hace dos años. ¿Será el encargado de dar de comer a sus compañeros?.