Un nuevo miembro de la familia Pantoja llega a ‘Supervivientes’. Dos años después de la sonada participación de Isabel Pantoja, y tras Kiko Rivera, Isa y Anabel, es el turno del novio de esta, Omar Sánchez, que se ha convertido en el décimo concursante confirmado de la próxima edición del reality que ya cuenta los días para dar el pistoletazo de salida. Un mes después de que la sobrina de la tonadillera dijera adiós a su trabajo en ‘Sálvame’, todo apunta a que regresará a la pequeña pantalla convertida en la defensora de su chico durante el concurso.

Su nombre se venía escuchando desde hacía meses, pero su chica siempre insistía en que su vida estaba alejada del foco mediático. Es un hombre de mar, en sus redes sociales se define como windsurfista, pero además es instructor de surf y paddle surf. Reside junto a Anabel en la localidad de Pozo Izquierdo, y vive volcado en su empresa de deportes acuáticos y en su propia marca de ropa. Pero las cosas han cambiado y Omar ha decidido dar el salto, y no solo del mítico helicóptero del programa de supervivencia. Esta será su primera participación en televisión, aunque su afición por los deportes de agua ya vaticina que será uno de los que mejor se adapte al clima de la isla, así como al entorno acuático.

Minutos después de que su nombre se confirmara en ‘Sálvame’, el canario se pronunciaba al respecto en sus redes sociales, con un divertido post: «No sé dónde me he metido, pero sé que voy a disfrutarlo al máximo y dar todo de mí. Con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva aventura, gracias a Supervivientes por darme esta oportunidad, espero no defraudar a nadie y luchar hasta el final».

Los mensajes de felicitaciones de sus amigos no se hacían esperar, y la propia Anabel se prodigaba en sus redes sociales comenzando con su defensa y diciendo, entre risas, que en comparación con su breve estancia en la isla, su chico «me superará, que es muy fácil».

‘El negro’, como le llama Anabel cariñosamente, viajará a Honduras en los próximos días junto al resto de compañeros. Durante los tres meses que dura la experiencia no solo tendrá que hacer fuego, pescar, y hacer frente a las pruebas semanales. La convivencia también es otro reto y allí tendrá que compartir su día a día con otros rostros conocidos, entre los que destaca otro miembro del clan Pantoja: Sylvia. Prima de la intérprete de ‘Marinero de luces’, sus ataques hacia la cantante han sido una constante en los últimos años y la propia Anabel dijo en una de sus intervenciones en ‘Sálvame’, que no tenía ninguna relación con ella.

Además de Sylvia Pantoja, Omar Sánchez formará parte de la lista de robinsones, entre los que están el bailaor Antonio Canales, la periodista Alexia Rivas, la expareja de ‘La Isla de las Tentaciones 2’ Tom Brusse y Melyssa Pinto, el exparticipante de ‘Masterchef’ Carlos Alba, la bailarina Lara Sajen, la mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno y la colaboradora Marta López. Precisamente Kiko Hernández, nada más conocer la participación de Omar, no tenía reparo en afirmar que «Omar se va a enamorar dentro de la isla, me encantaría que fuera de Marta López, y que se dejaran llevar».

Un comentario que hizo que Anabel sacara las uñas por su novio en sus redes sociales, y aprovechara además para agradecer el apoyo de otros compañeros como Belén Esteban, encantada con la noticia. «Va a ser muy buen superviviente. Anabel, cariño, ahora no pueden decir que vienes a defender a los Pantoja. Vienes a defender a tu novio y el que va a ser tu marido», dijo la de Paracuellos en contraposición al comentario de su compañero.