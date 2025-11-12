David Bustamante tiene 43 años, pero su historia parece escrita con el pulso de quien ha vivido varias vidas. En el imaginario popular español su presencia es casi constante, como si siempre hubiera estado ahí: en la televisión, en la radio, en los escenarios o simplemente en el recuerdo colectivo de una generación que lo vio crecer desde la primera edición de Operación Triunfo. Sin embargo, detrás del artista consolidado hay un hombre que nunca ha dejado de lado sus raíces, su disciplina ni sus rituales.

Su paso por La Revuelta lo ha demostrado una vez más. No es la primera vez que visita el programa, pero esta segunda aparición ha sido distinta: más íntima, más reveladora. Desde que ha pisado el plató, Bustamante ha irradiado esa mezcla de energía y cercanía que lo caracteriza. Ha saludado a David Broncano con un apretón de manos firme y la mirada directa, «como me enseñó mi padre», ha dicho, dejando claro que la educación y el respeto son también parte de su ADN. Y, como siempre, no ha faltado el baile espontáneo, ese movimiento de hombros y sonrisa franca que desarma a cualquiera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Revuelta (@larevuelta_tve)

Pero antes de entrar, antes de las cámaras, hay un instante solo suyo. Broncano lo ha notado enseguida: tres pequeños saltitos con la pierna derecha. Un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. «Es una costumbre de cuando era futbolista -explica entre risas-. No puedo salir al escenario sin hacerlo. ¿Sirve de algo? No lo sé, pero salgo más tranquilo». Es su superstición, su forma de conectar con el joven que alguna vez soñó con ser jugador antes de ser cantante. Un acto sencillo que, sin embargo, encierra toda una filosofía: la de quien necesita anclar el presente a su pasado para no perder el rumbo.

En La Revuelta, ese ritual se convierte en una metáfora de su vida actual. Bustamante está en plena transformación. Reconoce que ha cambiado hábitos, horarios y prioridades. «Pongo el despertador a las siete y media, pero me despierto solo a las seis», cuenta. Y lo primero que hace cada mañana es salir a caminar durante una hora y media. Sin móvil, sin música, solo él y el silencio del amanecer. Después, directo al gimnasio, todavía en ayunas. No es una rutina cualquiera, sino un proceso casi espiritual. Forma parte de su nueva manera de entender la vida: comer mejor, moverse más, cuidar la mente tanto como el cuerpo. «Como más que nunca, pero mejor. Sin azúcar, sin hidratos malos. Mucha verdura, proteína, grasas saludables… aunque me da pena comer animales, prefiero no pensarlo».

David Bustamante en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Durante su conversación con Broncano, Bustamante hizo especial hincapié en el hecho de reducir el uso del móvil, de recuperar tiempo para las cosas que importan. «La última vez que miré, me salía cinco horas al día. Una barbaridad», ha confesado con cierta vergüenza. Pero lo dice con el mismo tono con el que canta: sincero, humano, cercano. «Me pongo una peli y acabo mirando el móvil… eso no puede ser». Su propósito es claro: reconectarse con lo esencial, alejarse de las distracciones, volver a sentir el presente.

Y cuando La Revuelta ha llegado a su fin, Bustamante ha hecho lo que mejor sabe: cantar. En acústico, con guitarra en mano, ha interpretado Sé, una canción que según ha desvelado lo ha ayudado a sanar.