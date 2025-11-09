Nadie imaginaba que David Bustamante y Paz Vega fuesen a estar unidos por el mismo problema. Todo se ha desarrollado este verano, cuando los artistas han publicado unas fotos en sus redes sociales que han desatado una oleada de comentarios. Desafortunadamente hay muchos usuarios de Instagram, X y otras redes sociales, que han puesto el foco en el cambio físico que, según ellos, han experimentado durante los últimos tiempos.

Podemos empezar hablando de Paz Vega. La actriz es uno de los rostros más importantes de la industria de la interpretación, pero ha tenido que enfrentarse a un revuelo que no tiene nada que ver con su talento. En una de sus entrevistas reconoció que había probado el bótox, aunque no le gustaron los resultados y no volvió a recurrir a esta técnica. Según cuenta, el deporte y una alimentación saludable son las dos claves que explican su buen aspecto. El problema, por desgracia, es que nunca llueve a gusto de todos.

La actriz Paz Vega en los premios Oscar 2025. (Foto: Gtres)

Este verano, Vega decidía compartir un posado en bañador a través de Instagram, donde acumula 532.000 seguidores. La foto en cuestión conseguía reunir más de 9.000 «me gustas». Sin embargo, algunos de los comentarios que hay debajo no son del todo positivos, pues ciertos internautas le acusan de estar demasiado delgada y comparan su cuerpo con «un esqueleto».

En LOOK hemos analizado la reacción del público y debemos destacar uno de los mensajes que ha recibido Paz Vega. «Qué pena que haya gente que sufra por haber engordado y a ella la critiquéis por estar delgada. Dejad a cada cual con lo que tenga y ser felices», escribe una de sus admiradoras. Dentro de este grupo está Bustamante, quien no ha tenido más remedio que contestar a sus detractores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial)

David Bustamante ha estallado

No es la primera vez que el físico de David Bustamante genera debate en las redes sociales. En su momento, declaró: «Siempre he dicho que no hay que decirle a nadie si ha engordado o adelgazado. Todo el mundo tiene un espejo en casa. Cada uno tiene sus tiempos y sus momentos». Hay que tener en cuenta que lo importante es estar sano, el resto es circunstancial. Bustamante siempre ha defendido este discurso, pero después de los últimos acontecimientos ha perdido la paciencia.

Montaje de fotos de David Bustamante. (Foto: Gtres)

El artista dio un concierto y después tuvo que enfrentarse a multitud de comentarios que resaltaban su evolución física. Más adelante, cundo volvió a subirse encima de un escenario, desarrolló un discurso que está teniendo mucha repercusión y muy buenas valoraciones. «Las redes sociales son para estar en contacto, para vernos, para saber, para cotillear… Pero muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño».

En su momento, Bustamante explicó que había dejado de fumar, por eso había cogido unos kilos. Es decir, su cambio físico está motivado por una causa que mejorará su vida y eso es lo que realmente importa. Como él mismo dijo, ya tendrá tiempo, si quiere y si lo considera oportuno (que no es necesario), de recuperar el aspecto que lucía antaño, sobre todo durante sus años con Paula Echevarría.